BVB sollte Defensive im Winter verstärken

BVB Prognose 503 Mio Ex-Transferumsatz, 545 Mio Gesamteinnahmen inkl Transfers. Das heisst BVB hat konkret mit lediglich 42 Mio Transfereinnahmen geplant, diese gab es bereits für Füllkrug, Rothe, Kamara, Pohlmann + Brunner. Transfereinnahmen für Malen könnten also zu einer Erhöhung der Gewinnprognose führen, Malen steht mit lediglich 9 Mio in der Bilanz,22/23 wurde der Nettogewinn doppelt so gut wie in der mittleren Prognose angegeben, 23/24 wurde die Gewinnprognose sogar dreimal erhöht. Sehr gut möglich, daß der progmostizierte Nettogewinn für 24/25 ebenso übertroffen wird.Aston Villa bot für Malen eigentlich nur 18 Mio, jetzt scheint eine Einigung bei 40% höheren Preisen in greifbarer Nähe, nämlich zwischen 25 und 30 Mio: