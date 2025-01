EMX erwirbt Royalty-Beteiligung an Hayasas Projekt Urasar in Armenien Vancouver, British Columbia, 7. Januar 2025 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich den Erwerb einer NSR-Royalty-Beteiligung von 0,625 % an allen Mineralen, die im …