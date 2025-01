ZenaTech übernimmt Unternehmen, das Softwares für Personaleinsatzplanung herstellt, um mithilfe von Quantencomputing die Produktivität multinationaler Unternehmen zu steigern

(Vancouver, British Columbia, 7. Januar 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI (künstliche Intelligenz)-Drohnenlösungen auf Grundlage von Quantencomputing, Drones as a Service und SaaS für Unternehmen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme eines Unternehmens, das Softwares für die Personaleinsatzplanung herstellt, unterzeichnet hat, mit dem es Lösungen auf Grundlage von Quantencomputing entwickeln möchte. Die Software soll die Produktivität multinationaler Unternehmen mit großen und komplexen Personalbeständen und Herausforderungen bei der Arbeitsplanung steigern, die im Gesundheitswesen, in der Logistik und in der Fertigungsindustrie Realität sind.