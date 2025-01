+11,7 Prozent: Dieser Halbleiter-Geheimtipp legt weiter ordentlich zu!

Nach der Ankündigung von Microsoft , weitere 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren zu investieren, hoffen Anleger auf unverändert große Investitionen und ein Anhalten des Halbleiterbooms auch in diesem Jahr.

Trotz des empfindlichen Rückschlags am Dienstag, der Technologieindex Nasdaq 100 verlor angeführt von KI-Schwergewicht Nvidia 1,8 Prozent an Wert, sind Halbleiteraktien schwungvoll in das neue Börsenjahr gestartet. Um 4,7 Prozent hat sich der Branchenindex Philadelphia Semiconductor in 2025 bereits verteuert.

Anleger hoffen auf ein Anhalten des Halbleiterbooms

Im Zentrum der milliardenschweren Hardware-Ausgaben stehen neben den Chip-Entwicklern wie AMD, Broadcom und Nvidia die Halbleiterfertiger. Da die meisten Entwickler "fabless", also ohne eigene Fertigung operieren, übernehmen Auftragsfertiger wie Taiwan Semiconductor und Samsung die Herstellung der aktuell leistungsfähigsten Halbleiter.

Die Fertigung technologisch weniger anspruchsvoller Chips wird von kleineren Unternehmen wie GlobalFoundries, der ehemaligen Fertigungssparte von AMD, Tower Semiconductor und United Microelectronics übernommen.

Aufgrund seiner günstigen Bewertung ist insbesondere das in Taiwan beheimatete Unternehmen United Microelectronics, kurz UMC, schon länger ein Geheimtipp der wallstreetONLINE-Redaktion.

United Microelectronics legt weiter zu, Jahresumsatz gesteigert

Die Aktienkursentwicklung ist bislang jedoch keine Augenweide. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten haben sich die Anteile um 22 Prozent verbilligt, während sich der Branchenindex im gleichen Zeitraum um 28 Prozent gesteigert hat.

Das steht allerdings in einem scharfen Kontrast zur Geschäftsentwicklung, wie die am Dienstag vorgelegten Umsatzzahlen für den zurückliegenden Dezember gezeigt haben.

Nach den von UMC in einer Pressemitteilung veröffentlichten monatlichen Umsatzzahlen sind die Erlöse im Dezember um 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat geklettert. Insgesamt stiegen die Verkäufe von umgerechnet 516 Millionen US-Dollar auf rund 577 Millionen US-Dollar.

Die konsolidierten Umsätze für das Gesamtjahr legten um 4,4 Prozent auf insgesamt 7,06 Milliarden US-Dollar zu und unterstreichen damit die Nachfrageerholung bei sogenannten "Mature Nodes", also bereits etwas älteren Fertigungsprozessen.

Kurs- und Geschäftsentwicklung passen nicht zusammen ...

Zu schätzen wussten Anleger diese Nachrichten am Dienstag nicht. Die Aktie verlor im Handel an der NYSE 3,6 Prozent an Wert und wurde damit vom allgemeinen Abwärtssog erfasst. Der Handel in Taipei sorgte mit einem Plus von 0,8 Prozent am Mittwoch nicht für Erleichterung.

Die anhaltende Talfahrt der Aktie steht dabei in einem immer stärkeren Widerspruch zur Geschäftsentwicklung. Für 2025 sind die Anteile inzwischen mit einem einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,3 bewertet. Das liegt um rund ein Viertel unter dem historischen Durchschnitt und um mehr als 60 Prozent unter dem Branchenwert von etwa 25.

Fazit: ... das bedeutet eine Einstiegschance für Antizykliker!

Trotz der anhaltenden Schwäche sowohl im Automobilbereich als auch im Geschäft mit Verbraucher- und Unterhaltungselektronik konnte sich der taiwanische Halbleiterhersteller UMC auch im Dezember zweistellig steigern und blickt damit auf ein Wachstum im vergangenen Jahr zurück.

Da sich Anleger trotzdem fortgesetzt von den Anteilen trennen, wird die Bewertung der Aktie immer attraktiver – inzwischen ist das KGV einstellig. Darüber hinaus weist UMC mit einer Rendite von 7,1 Prozent eine der höchsten Ausschüttungen im Halbleitersegment auf. Value-orientierte Antizykliker können auf diesem Preisniveau jederzeit zugreifen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die United Microelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (07. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.