Börsen Update Europa - 07.01. - OMX Stockholm 30 stark +1,50 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:53) bei 3.512,19 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Eckert & Ziegler +11,72 %, Sartorius Vz. +4,27 %, AIXTRON +3,55 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -9,69 %, PNE -0,87 %, IONOS Group -0,57 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.018,87 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: Nokia +3,70 %, Hermes International +2,59 %, BBVA +2,34 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -1,51 %, Intesa Sanpaolo -0,50 %, BMW -0,23 %

Der ATX bewegt sich bei 3.661,22 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,08 %, Raiffeisen Bank International +0,97 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,83 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,98 %, DO & CO -1,97 %, EVN -1,56 %

Der SMI steht aktuell (13:59:53) bei 11.785,53 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Logitech International +4,38 %, Partners Group Holding +3,84 %, Lonza Group +2,47 %

Flop-Werte: Sika -0,65 %, Kuehne + Nagel International -0,09 %, ABB +0,10 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.503,01 PKT und steigt um +1,21 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +3,11 %, Hermes International +2,59 %, Thales +1,86 %

Flop-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin -0,45 %, Societe Generale -0,42 %, Pernod Ricard -0,05 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:42) bei 2.540,88 PKT und steigt um +1,50 %.

Top-Werte: Volvo Registered (B) +3,48 %, Nordea Bank Abp +2,25 %, SKF (B) +1,91 %

Flop-Werte: Telia Company -3,07 %, Tele2 (B) -2,93 %, Skanska (B) -2,39 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:44:45) bei 3.656,00 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,64 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +3,27 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,00 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,63 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,17 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,72 %