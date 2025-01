"Ich behalte mein Unternehmen für immer" - Warum viele Unternehmer ohne Exit-Plan wichtige Chancen verschenken (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Frankfurt-Eschborn (ots) - Ein durchdachter Exit-Plan ist nicht nur eineAbsicherung für die Zukunft, sondern auch eine strategische Chance, den Wert desUnternehmens gezielt zu steigern und am Ende zu realisieren. Viele Unternehmerneigen dazu, ihr Unternehmen als Lebenswerk zu betrachten, das eine untrennbareSymbiose mit der eigenen Person und Identität bildet und das niemals verkauftwerden soll. Doch diese Denkweise hindert Unternehmer daran, frühzeitig oderidealerweise von Anfang an das Unternehmen so aufzubauen, dass es irgendwannübergeben werden kann. Wer in Exits denkt, steigert automatisch den Wert seinesUnternehmens im Vergleich zu denjenigen, die das Unternehmen von sich abhängigmachen. Doch wie lässt sich das realisieren?Das Denken in Exitszenarien ist eine Schlüsselstrategie für Unternehmer, die ihrUnternehmen nachhaltig und zukunftsorientiert aufbauen möchten. Ein klarstrukturierter und effizient geführter Betrieb, mit dokumentierten Prozessen undtransparenten Abläufen, wird nicht nur für potenzielle Käufer interessanter,sondern erhöht auch die Attraktivität und Stabilität des Unternehmens insgesamt.Indem Unternehmer frühzeitig den Verkauf oder die Übergabe ihres Betriebs alsZiel einplanen, können sie wichtige Maßnahmen zur Wertsteigerung undRisikominderung treffen. Dies umfasst die Professionalisierung von Managementund Controlling, die Diversifikation von Kunden und Märkten sowie dieSicherstellung von Know-how-Unabhängigkeit. Ein Unternehmen vom Endergebnis herzu denken bedeutet, vorausschauend zu agieren und die eigene Arbeit an denErwartungen eines Käufers auszurichten. Diese Herangehensweise schafft nicht nurWert, sondern auch Flexibilität - ein entscheidender Vorteil in einerdynamischen Geschäftswelt. "Fehlende Struktur und Abhängigkeit vom Gründer sindin diesem Zusammenhang zwei der häufigsten Stolperfallen, die den Weg zu einemerfolgreichen Verkauf erschweren können. Immer wieder sehe ich, wie Unternehmenohne klare Exit-Strategie immense Chancen verpassen", berichtet Karim Bouhlou,Gründer und Geschäftsführer der Mergers Consulting GmbH."Ein durchdachtes Konzept, das den Unternehmenswert steigert und Risikenminimiert, ist für eine erfolgreiche Übergabe daher absolut entscheidend", fügter hinzu. Karim Bouhlou begleitet seit über 15 Jahren Unternehmer beim Verkaufihrer Firmen. Nach Stationen in einer renommierten M&A-Beratung und der Leitungder M&A-Abteilung eines führenden Energiedienstleisters gründete er seine eigene