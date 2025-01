Refined Energy Corp. identifiziert Uran-Bohrziele bei Dufferin West im Athabasca-Becken

Vancouver, British Columbia, 7. Januar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Überprüfung und Interpretation der historischen geophysikalischen Untersuchungsdaten aus dem Konzessionsgebiet Dufferin West im Athabasca-Becken abgeschlossen hat. Condor Consulting Inc. hat anhand archivierter elektromagnetischer (VTEM) und magnetischer Daten drei vorrangige Zielgebiete identifiziert. Für die vorrangigsten Ziele ist ein Bohrprogramm geplant. Die Dateninterpretation ist Teil des Arbeitsprogramms 2024 auf dem Projekt Dufferin, wie in der Pressemitteilung vom 7. Oktober beschrieben.

Die Interpretation konzentrierte sich auf den Südosten des Konzessionsgebietes und identifizierte drei geophysikalische Zielgebiete, die an die Scherzone Virgin River angrenzen. Das vorrangigste Zielgebiet (siehe Abbildung unten) wird durch zwei Leiter repräsentiert. Einer davon ist ein starker Leiter, der mit einem deutlichen magnetischen Übergangsbereich in Zusammenhang steht. Es wird angenommen, dass sich dieser Leiter von der Diskordanz am Sandsteinkontakt bis in das unterlagernde Grundgebirge erstreckt. Der zweite Leiter erstreckt sich laut Interpretation ebenfalls von der Diskordanz bis in das unterlagernde Grundgebirge, aber nicht so weit. Dieses Ziel wurde noch nie durch Bohrungen überprüft und die Mächtigkeit der Sandsteinschicht über der Diskordanz wird auf relativ geringe 200 m geschätzt. Uranlagerstätten im Athabasca-Becken befinden sich oft an oder unterhalb des Diskordanzkontakts zwischen dem überlagernden Sandstein und dem Grundgebirge. Die beiden anderen Ziele sind ebenfalls durch Leiter mit zugehörigen magnetischen Merkmalen gekennzeichnet.

Abbildung 1: Übersichtskarte Dufferin West

Refined plant derzeit ein entsprechendes Bohrprogramm, um das vorrangigste Zielgebiet zu überprüfen.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: „Wir sind sehr ermutigt, dass wir bei unseren ersten Arbeiten in Dufferin West so bemerkenswert positive Ergebnisse erhalten haben. Es ist aufregend, ein erstes Bohrprogramm für Refined Energy im Athabasca-Becken zu planen, das für seine Geschichte der Exploration, Entdeckung und Entwicklung hochwertiger Uranminen bekannt ist. Das Projekt Dufferin befindet sich in der Nähe von Nordost nach Südwest verlaufenden Verwerfungen, die bekanntermaßen Uranmineralisierungen beherbergen. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Entdeckung potenzieller hochgradiger Lagerstätten, die für das Athabasca-Becken charakteristisch sind.“

