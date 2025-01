Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Cannabistrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Canopy Growth, Aurora Cannabis & Co. zittern vor den Tilray-Zahlen

Den Cannabis-Aktien fehlt es aktuell an (positiven) Impulsen. Das Warten auf die Entscheidung der DEA (Drug Enforcement Administration) über die mögliche Neueinstufung von Cannabis geht weiter und entwickelt sich zunehmend zu einem Geduldsspiel. Dem Optimismus ist das Warten offenkundig nicht zuträglich.

Zudem wartet der Sektor auf den Quartalsbericht von Tilray. Und dieses Warten ist durchaus mit einer gewissen Anspannung verbunden. Die Tilray-Zahlen könnten einen ersten Hinweis darauf geben, wohin die Reise in der neuen Quartalsberichtssaison gehen wird. An dieser Stelle sei noch der Hinweis gestattet, dass sich die Veröffentlichung des Quartalsberichtes, die ursprünglich für den 09. Januar angesetzt war, sich um einen Tag auf den 10. Januar verschieben wird. Hintergrund ist folgender: Am Donnerstag (09. Januar) bleiben die US-Börsen aufgrund des Nationalen Trauertags zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen. Tilray wird die Ergebnisse für das 2. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. November 2024) des Fiskaljahres 2025 am 10. Januar zu Öffnung der US-Börsen nachreichen.

Was ist von den Tilray-Daten zur erwarten?

Quartalsberichte von Tilray waren in der Vergangenheit kleine Wundertüten. Nicht immer wusste das Cannabis-Unternehmen zu überzeugen. Und auch am letzten Bericht zum 1. Quartal gab es das ein oder andere zu meckern. Insofern wäre ein starker Q2-Bericht ein wichtiges Signal des Aufbruchs; für den ganzen Sektor. Bis zum Freitag wird man sich allerdings gedulden müssen.

Canopy Growth setzt Leidenszeit fort

Die schwache technische Verfassung von Canopy Growth war bereits ein ums andere Mal Gegenstand zurückliegender Kommentare. Und auch der Jahresauftakt gestaltet sich für die Aktie des ehemaligen Aushängeschildes des Sektors schwierig.

Canopy Growth notiert noch immer unterhalb von 3 US-Dollar. Das aktuelle 52-Wochen-Tief, das unlängst mit 2,65 US-Dollar ausgebildet wurde, ist nicht weit entfernt. Von einem stabilen Boden ist nach wie vor nicht viel zu sehen. Um eine Bodenbildung zu forcieren, muss Canopy Growth in einem ersten Schritt über die 3 US-Dollar laufen, aber in einem zweiten entscheidenden Schritt muss es über die 4 US-Dollar gehen. Solange dieses nicht gelingt, sind etwaige Erholungsversuche mit Vorsicht zu genießen. Ein Rücksetzer auf ein neues 52-Wochen-Tief würde eine Neubewertung notwendig machen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

