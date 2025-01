Die Inflation in der Eurozone steigt weiter – Was die EZB damit zu tun hat

In Deutschland stieg die Inflationsrate im Dezember auf 2,8 Prozent, gegenüber 2,4 Prozent im November. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent.

Die Inflation im Euroraum hat im Dezember 2024 den dritten Monat in Folge zugenommen. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,2 Prozent im November und 2,0 Prozent im Oktober.

Der Anstieg der Inflation ist hauptsächlich auf höhere Preise für Energie und Nahrungsmittel zurückzuführen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Angesichts der aktuellen Entwicklung halten einige Volkswirte weitere Zinserhöhungen durch die EZB für möglich, um die Inflation zu kontrollieren.

Denn die schnelle Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) führt dazu, dass der US-Dollar noch teurer wird. Gleichzeitig steigen die Energiepreise in der Eurozone. Der Mechanismus dahinter: Wenn die EZB die Zinsen senkt, werden Anlagen in Euro weniger attraktiv für Investoren, da sie geringere Renditen bieten.

Dies führt zu einem Kapitalabfluss aus der Eurozone, während der US-Dollar durch höhere Zinsen in den USA an Attraktivität gewinnt. Infolgedessen verliert der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert.

Da Energie, insbesondere Öl und Gas, überwiegend in US-Dollar gehandelt werden, erhöhen sich die Kosten für Energieimporte in der Eurozone. Ein schwächerer Euro bedeutet, dass mehr Euros benötigt werden, um die gleiche Menge an Energie zu kaufen, selbst wenn die Rohstoffpreise auf den Weltmärkten stabil blieben.

Dieser Effekt führt zu einem deutlichen Anstieg der Energiekosten in der Eurozone. Das heizt zugleich die Inflation wieder an, wie jetzt auch die jüngsten Daten veranschaulichen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 1,040USD auf Forex (07. Januar 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.





