EVE Energy erhält das branchenweit erste TÜV SÜD-Zertifikat für die Batterie von Elektrofahrzeugen für die Verordnung (EU) 2023/1542

HUIZHOU, China, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- EVE Energy, („EVE Energy" oder „das Unternehmen") (SZSE: 300014), ein weltweit führendes Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien, hat das branchenweit erste TÜV SÜD-Zertifikat für die neue EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 für Batterien für Elektrofahrzeuge erhalten. Das Zertifikat wurde vom TÜV SÜD, einer weltweit anerkannten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation, am 18. Dezember 2024 ausgestellt. Es dient als Vorprüfungsbescheinigung für Modul D1 der Konformitätsbewertungsverfahren der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542. Das Zertifikat belegt die technische Kompetenz und das solide Qualitätsmanagementsystem von EVE Energy. Es stärkt auch die Position des Unternehmens auf den internationalen Märkten, insbesondere in der EU.

EVE Energy bildete eine spezialisierte Arbeitsgruppe mit Experten aus Abteilungen wie Strategie, F&E, Produktion, Qualität, ESG, Recht und Lieferkette, um den Prüfungs- und Zertifizierungsprozess zu koordinieren und zu verwalten. Die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen sorgte für einen erfolgreichen Abschluss des Audits, das schließlich mit der Zustimmung von TÜV SÜD endete.

In der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 sind die Anforderungen für den gesamten Lebenszyklus von Elektrofahrzeugbatterien festlegt. Sie soll die Ziele der EU in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Kohlenstoffneutralität unterstützen. Die Verordnung deckt alle Stufen von der Produktion bis zum Recycling ab und stellt strenge Anforderungen an Batterien für Elektrofahrzeuge, eine Schlüsselkomponente der neuen Energietransportindustrie. Sie umfasst Standards für eingeschränkte Stoffe, den CO2-Fußabdruck, recycelte Materialien sowie Leistungs- und Haltbarkeitsanforderungen und gewährleistet, dass das Produkt die Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele der EU erfüllt.

Diese Zertifizierung erfüllt die Anforderungen der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 in Bezug auf Sicherheit, eingeschränkte Stoffe, CO2-Fußabdruck, Leistung, Haltbarkeit, Kennzeichnung, Gesundheitszustand der Batterie (SOH) und erwartete Batterielebensdauer. TÜV SÜD hat auch das Qualitätssystem von EVE Energy nach dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D1 geprüft. Während des gesamten Prozesses arbeitete EVE Energy eng mit TÜV SÜD zusammen, um die vollständige Transparenz der Prüfung zu gewährleisten.