Wie Beautyholic Kosmetikerinnen beim Business-Aufbau unterstützt (FOTO)

Hagen (ots) - Maximale Chancen und ebenso große Herausforderungen: Noch immer

wird der Balanceakt zwischen Leidenschaft und Businessdenken für viele

Kosmetikerinnen zum Dilemma. Beautyholic unterstützt sie dabei, diesen so

wichtigen Spagat endlich zu meistern und ihr Studio dauerhaft auf Erfolgskurs zu

bringen. Wie das in der Praxis gelingt, erfahren Sie hier.



Die Beautybranche boomt weiterhin: Während andere Industrien unter

wirtschaftlichen Schwankungen leiden, verzeichnen Kosmetikstudios eine konstant

hohe Nachfrage. Doch der Alltag vieler Kosmetikerinnen zeigt, dass Leidenschaft

allein nicht reicht, um ein nachhaltiges Business aufzubauen. So finden viele

Inhaberinnen kaum Zeit für strategische Entscheidungen, da sie sich vor allem

auf die operative Arbeit fokussieren. Hinzu kommt ein mangelndes Verständnis für

unternehmerische Prozesse, wodurch Wachstumschancen nicht selten völlig

ungenutzt bleiben. "Wer nicht bereit ist, aus gewohnten Mustern auszubrechen und

strategisch zu denken, wird langfristig stagnieren - und damit auch an

Wettbewerbsfähigkeit einbüßen", mahnt Banu Suntharalingam, Geschäftsführerin von

Beautyholic.







Kundenstamm erweitern, sondern auch ihr gesamtes Geschäft langfristig auf

Wachstumskurs bringen", fügt sie hinzu. Ihre Expertise kommt nicht von ungefähr:

Mit jahrelanger Erfahrung im Marketing hat Banu Suntharalingam eine Methode

entwickelt, die Studios dabei hilft, sich systematisch auf Wachstum

auszurichten. Von Deutschland über die Schweiz bis nach Österreich hat sie auf

dieser Basis bereits unzählige Kosmetikerinnen unterstützt, ihre Geschäfte zu

professionalisieren und gleichzeitig eine bessere Work-Life-Balance zu

erreichen. Ihr Ansatz kombiniert dabei praxiserprobte Strategien mit

individuellem Coaching, um die Zielgruppe nachhaltig zu begeistern und den

Erfolg ihrer Kundinnen messbar zu steigern.



Mit dem richtigen Mindset zum Erfolg: Auf dieser Basis sichern Kosmetikstudios

ihre Zukunft



"Der Weg zum Erfolg beginnt stets im Kopf: Ein unternehmerisches Mindset ist die

Basis für jede erfolgreiche Studioführung", betont Banu Suntharalingam. Entgegen

dessen haben noch immer zu viele Kosmetikerinnen Schwierigkeiten, sich von der

operativen Arbeit zu lösen und Verantwortung abzugeben. Stattdessen halten sie

an der Vorstellung fest, dass sie alles allein bewältigen müssen - ein

Trugschluss, der langfristig zu privater wie beruflicher Erschöpfung führt. Die

Bereitschaft, Aufgaben zu delegieren und ein Team aufzubauen, öffnet hingegen

die Tür zu einer neuen Ebene von Effizienz und Zufriedenheit. Seite 2 ► Seite 1 von 2





