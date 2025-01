Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate findet im Emirat die Abu Dhabi Sustainability Week 2025 (ADSW 2025) statt

Als erste Großveranstaltung im globalen Nachhaltigkeitskalender wird die ADSW 2025 unter dem Motto „The Nexus of Next. Supercharging Sustainable Progress" Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenbringen und sie dazu befähigen, Wege zu erkunden, um den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen und eine neue Ära des Wohlstands für alle einzuläuten.

ABU DHABI, VAE, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, findet vom 12. bis 18. Januar in Abu Dhabi die Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2025 statt, bei der globale Führungspersönlichkeiten zusammenkommen, um die nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen und den sozioökonomischen Fortschritt voranzutreiben.

Die Veranstaltung wird zeigen, wie die Konvergenz fortschrittlicher Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI), Energie und menschlicher Expertise, die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und ein Potenzial von 10 Billionen US-Dollar für wirtschaftliche Transformationen freisetzen kann.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie der Vereinigten Arabischen Emirate und Vorstandsvorsitzender von Masdar, sagte: „Die Abu Dhabi Sustainability Week 2025 wird als Bindeglied für globale Wirtschaftsführer, Entscheidungsträger und Unternehmer fungieren und vernetzte Lösungen vorantreiben, die eine erfolgreichere Zukunft für alle schaffen. Angesichts der drei Megatrends, die unsere Welt prägen – der Aufstieg des globalen Südens und der Schwellenländer, die Transformation der Energiesysteme und das exponentielle Wachstum der KI – bieten fortschrittliche Technologien heute eine beispiellose Chance für die sozioökonomische und ökologische Entwicklung.Die ADSW 2025 muss nicht nur die Grundlage für politische Maßnahmen, sondern auch für Aktionen bilden und Verbindungen schaffen, um den nachhaltigen Fortschritt voranzutreiben."

Zu den bestätigten Partnern der ADSW 2025 gehören das Energieministerium (Department of Energy, DOE), die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Emirates Global Aluminium (EGA), EMSTEEL, die Strom- und Wasserbehörde von Dubai (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA), Mubadala, Huawei, GE Vernova, HSBC, Agility, das Abu Dhabi Investitionsbüro (Abu Dhabi Investment Office, ADIO), TotalEnergies, Fertiglobe, 1PointFive, bp, BEEAH, die Emirates Water and Electricity Company (EWEC) und Dii Desert Energy.