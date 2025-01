EnWave unterzeichnet Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsvereinbarung mit Solve Solutions LTDA aus Brasilien

Vancouver, B.C., 7. Januar 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Solve Solutions Ltda („Solve Solutions“), einem brasilianischen Lebensmittelunternehmen, dessen strategischer Schwerpunkt auf der Herstellung hochwertiger getrockneter Obst-, Gemüse- und Snackprodukte liegt, eine Technologiebewertungs- und Lizenzoptionsvereinbarung („TELOA“) unterzeichnet hat. Solve Solutions vermarktet und verkauft seine Produkte an Hersteller- (Private Label) und Verbrauchermarken sowie Lebensmittelhersteller in Brasilien und auf anderen Exportmärkten. Während der Laufzeit der TELOA hat Solve Solutions eine exklusive Option auf die Lizenzierung der Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Trocknungstechnologie von EnWave zur Herstellung ausgewählter Snackprodukte aus Obst, Gemüse und Käse in Brasilien.

Solve Solutions erprobte die REVTM-Technologie im Innovationszentrum des Unternehmens in Delta (Kanada), bevor es sich entschieden hat, mit der nächsten Phase der Produktentwicklung und Marktsondierung fortzufahren. Solve Solutions wird eine 10-kW-REVTM-Maschine für den Einsatz in seiner Anlage im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina mieten, die eine beschleunigte Entwicklung hochwertiger getrockneter Produkte für seine Zielkunden ermöglichen wird. Wenn der Probelauf erfolgreich verläuft, hat Solve Solutions die Option, die 10kW-REVTM-Maschine zu erwerben. Die Mietdauer für die Maschine beträgt mindestens drei und höchstens sechs Monate.

Diese Vereinbarung ist die erste TELOA, die EnWave mit einem brasilianischen Lebensmittelhersteller unterzeichnet hat.

Über Solve Solutions

Solve Solutions ist ein Lebensmittelhersteller unter dem Dach von Troyes Participações SA, einer Holdinggesellschaft, die verschiedene Unternehmen in unterschiedlichen Branchen verwaltet. Solve Solutions wird als neues Unternehmen für getrocknete Lebensmittel fungieren, um das Geschäftsportfolio der Gruppe weiter zu diversifizieren. Solve Solutions hat eine Marktchance in Brasilien identifiziert und will andere Lebensmittelhersteller und Konsumgüter-Marken, die derzeit von bestehenden Anbietern von luft- und gefriergetrockneten Produkten nicht ausreichend bedient werden, mit hochwertigen getrockneten Zutaten aus Obst, Gemüse und Käse beliefern. Das Angebot an getrockneten Produkten soll zunächst unter anderem Erdbeer-, Ananas-, Mango-, Bananen-, rote Bete-, Karotten-, Ingwer- und Käse-Snackprodukte umfassen. Nach Einschätzung von Solve Solutions wird der Bau der Produktionsanlage im ersten Quartal 2025 abgeschlossen und die Inbetriebnahme der 10-kW-REVTM-Maschine im zweiten Quartal erfolgen.

