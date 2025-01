Übernahmeangebot von Cintas UniFirst-Aktie springt um 40 Prozent nach oben Die Aktien von UniFirst steigen am Dienstag rasant an, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass der Wettbewerbsrivale Cintas ein Übernahmeangebot in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar gemacht haben soll.