Pflicht - ja oder nein? Salvatore D'Orio klärt auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Versicherungspflicht oder Eigenverantwortung - an derElementarschadenversicherung scheiden sich die Geister. Die Fronten scheinenverhärtet zu sein. Doch worauf käme es für eine Lösung des Problems wirklich an?Hochwasser im Ahrtal, Starkregen in Rheinland-Pfalz, extreme Schneelast inBayern, Erdrutsch im Schwarzwald und Überschwemmungen in Ostfriesland - in denvergangenen Jahren haben in Deutschland zahlreiche Naturereignisse zuerheblichen Schäden geführt. Sie verdeutlichen zugleich die Bedeutung einerElementarschadenversicherung für den Schutz vor den finanziellen Folgen solcherNaturkatastrophen. Denn wer keine Versicherung abgeschlossen hat, riskiert diePrivatinsolvenz - nicht immer kann auf staatliche Hilfen gezählt werden. Aberwas deckt die Elementarschadenversicherung eigentlich ab? "DieElementarschadenversicherung kommt dann ins Spiel, wenn die Schäden nicht vonder regulären Wohngebäude- oder Hausratversicherung abgedeckt sind. Wir redenüber Starkregen, Hochwasser oder Rückstau, über Erdbeben, Erdsenkungen undErdrutsche, aber auch über Schäden durch Schneedruck und Lawinen", erklärtSalvatore D'Orio, Geschäftsführer der D'Orio Versicherungsmakler GmbH. "Es gibtin den Versicherungsbedingungen allerdings oft Klauseln, die jeder vor demAbschluss genau kennen sollte. Bei den erwähnten Naturkatastrophen gab es fürviele Betroffene leider ein böses Erwachen.""Eine Pflicht zur Elementarschadenversicherung wird seit einiger Zeit kontroversdiskutiert, doch die Debatte geht in Teilen am Kern der Sache vorbei, denn esfehlt vor allem an einer kompetenten Beratung und einer transparentenKommunikation", fügt Salvatore D'Orio hinzu. Der Versicherungsmakler hat sichvorgenommen, diesen Mangel zu beheben und leistet mit der auf Hausverwaltungenund Immobilieninvestoren spezialisierten D'Orio Versicherungsmakler GmbH eineRundumbetreuung in Versicherungsfragen, die auf eine vertrauensvolle undpartnerschaftliche Zusammenarbeit setzt, um einen umfassendenVersicherungsschutz zu gewährleisten und den Verwaltungsaufwand zu senken. ImFolgenden erfahren Sie mehr über die Kontroverse über Pflicht oderEigenverantwortung und darüber, worauf es bei der Elementarschadenversicherungtatsächlich ankommt.Was für eine Pflicht zur Elementarschadenversicherung sprichtBetrachtet man die Kontroverse aus Sicht der Befürworter, ergibt sich folgendesSzenario: Die Pflicht hat für sie den großen Vorteil, dass Hausbesitzerautomatisch vor den finanziellen Folgen von Naturkatastrophen wieÜberschwemmungen oder Erdbeben geschützt sind. Sie sind überzeugt, dass vieledie Risiken solcher Schäden unterschätzen, was im Ernstfall existenzbedrohend