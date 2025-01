Sitka Gold liefert auch 2024 reihenweise Bohrlöcher mit >100 Gramm/Meter Gold

Sitka Gold (TSXV:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) hat auch in der abgelaufenen Explorationssaison 2024 auf seinem RC Projekt in Yukon wieder reihenweise Bohrergebnisse jenseits der magischen Marke von 100 Gramm/Metern Gold geliefert.

Zu den Highlights zählten 191,0 m mit 1,16 g/t Gold ab 327 m in DDRCCC-24-057 einschließlich 54,6 m mit 2,54 g/t Gold ab 453,4 m; 154,0 m mit 1,47 g/t Gold ab 354,0 m in DDRCCC-24-058 einschließlich 37,0 m mit 3,07 g/t Gold ab 449,0 m; 290,5 m mit 1,10 g/t Gold ab 236,0 m in DDRCCC-062 einschließlich 105,0 m mit 1,68 g/t Gold ab 421,6 m; 99,2 m mit 1,01 g/t Gold ab 448,5 m in DDRCCC-24-067; 678,1 m mit 1,04 g/t Gold ab 4,4 m in DDRCCC-24-068 einschließlich 93,0 m mit 2,57 g/t Gold ab 589,5 m 85,0 m mit 1,12 g/t Gold aus 433 m in DDRCCC-24-072 sowie 119,0 m mit 1,05 g/t Gold ab 30.0 m in DDRGCC-24-001, einschließlich 37,9 m mit 2,05 g/t Gold ab 98,5 m.

Seit der Entdeckungsbohrung Ende 2021 hat Sitka damit in insgesamt in 22 (!) Bohrungen die Marke von 100 Gramm/Metern Gold übertroffen. Und nur neun dieser Bohrungen gehören zur Anfang Januar 2023 berechneten anfänglichen Ressource... Die andere 13 Bohrungen mit mehr als 100 Gramm/Metern liegen außerhalb der Ressource, was stark auf deren Wachstum hindeutet. Den Spitzenwert erzielte Bohrung DDRCCC-24-068 mit 705,2 Gramm/Metern Gold. Mit diesen Ergebnissen wächst das mineralisierte System der Blackjack-Lagerstätte inzwischen weit über das Ausmaß der im Januar 2023 gemeldeten ersten Ressource hinaus.

Das Unternehmen führte in diesem Jahr Bohrungen auf 9.264 Metern durch, die sich auf die Erweiterung der Zone Blackjack konzentrierten, und schloss außerdem die ersten Diamantbohrungen in den Intrusionen Rhosgobel und Pukelman ab, wobei in allen angepeilten Intrusionen eine bedeutende Goldmineralisierung durchschnitten wurde. Wie schon in der Blackjack-Entdeckungen wurde in den allerersten Diamantbohrlöchern in den Intrusionen Rhosgobel und Pukelman, die sich etwa 5 km südlich bzw. 2,5 km südöstlich der Lagerstätte Blackjack befinden, sichtbares Gold beobachtet., was das Ausmaß und die Robustheit der Goldmineralisierung im Intrusionskomplex Clear Creek belegt.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, kommentierte: „Unsere Arbeit bei RC Gold im vergangenen Jahr zeigt weiterhin das enorme Potenzial dieses Konzessionsgebiets für große, wirtschaftliche Goldressourcen. Die Ergebnisse von 2024 haben die anhaltenden und starken Goldwerte hervorgehoben, die auf mehreren Zielen auf diesem Projekt vorhanden sind, wobei zahlreiche Vorkommen von sichtbarem Gold beobachtet wurden und mehrere Abschnitte mit mehr als 100 Gramm in mehreren Bohrlöchern auf dem Ziel Blackjack und in unseren ersten Bohrungen auf den Intrusionen Rhosgobel und Pukelman durchschnitten wurden. Die Bohrungen bei RC Gold haben nun bestätigt, dass innerhalb von vier der bekannten goldhaltigen Intrusionen, die bisher im Clear Creek Intrusive Complex untersucht wurden, eine potenziell wirtschaftlich hochwertige Goldmineralisierung vorhanden ist, nämlich in den Zielen Blackjack, Eiger, Rhosgobel und Pukelman, was das außergewöhnliche Potenzial dieses Goldsystems für mehrere Goldlagerstätten von beträchtlicher Größe und hohem Gehalt zeigt. Die Bohrungen haben auch die potenzielle Tonnage unserer Goldlagerstätte Blackjack beträchtlich vergrößert und einige außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, einschließlich unseres bisher besten Abschnitts in Bohrloch 68, der 678,1 Meter mit 1,04 Gramm pro Tonne Gold ergab. Blackjack hat seit unserer Entdeckung Ende 2021 viele beeindruckende Bohrabschnitte produziert, einschließlich zweiundzwanzig (22) Abschnitte mit einem Gehalt von über 100 Gramm/Meter, von denen 13 außerhalb des ursprünglichen Ressourcengebiets liegen, was das wachsende Größen- und Gehaltspotenzial dieser Goldlagerstätte verdeutlicht. Mit einem vollständig finanzierten 30.000-Meter-Bohrprogramm, das für 2025 geplant ist, freuen wir uns darauf, auf dem Erfolg des vergangenen Jahres aufzubauen, während wir darauf abzielen, zusätzlichen Wert bei RC Gold für unsere Aktionäre freizusetzen“.



Abbildung 1: Übersichtskarte mit mehreren vorrangigen Zielgebieten im kürzlich konsolidierten Intrusivkomplex Clear Creek mit geochemischen Goldanalysen im Boden. Die Bohrungen im Jahr 2024 konzentrierten sich auf die Erprobung mehrerer Ziele, einschließlich der Ressourcenerweiterung bei Blackjack und der ersten Diamantbohrungen bei den Intrusionen Rhosgobel und Pukelman innerhalb dieses großen mineralisierten Systems. Alle im Jahr 2024 erprobten Gebiete durchschnitten +100 g-m Gold in den Bohrlöchern, was auf eine potenziell wirtschaftliche, reduzierte intrusionsbezogene Goldmineralisierung hinweist.



Abbildung 2: Beispiele für sichtbares Gold, das in den Bohrlöchern 71 und 72 in der Blackjack-Zone und in Bohrloch 73 in der Pukelman-Intrusion beobachtet wurde.

Fazit: Wenn man bedenkt, dass Sitka Gold seit Beginn seiner Arbeiten im Clear Creak-Komplex erst 72 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 25.136 Metern gebohrt hat, wird deutlich wie jung die Entdeckung von Sitka Gold wirklich ist. Die ursprüngliche Ressource von 1,340,000 Unzen Gold basierte auf gerade einmal 11.630 m Bohrungen in 34 Löchern, wobei 22 Löcher mit insgesamt 7.492 m aus der Blackjack-Lagerstätte stammten. Neun dieser Bohrungen auf Blackjack lagen über der Marke von 100 Gramm/Metern, was dazu beitrug, dass Blackjack mit einem Anteil von 900.000 Unzen den Löwenanteil zur Ressource beisteuerte. Die Tatsache, dass inzwischen 13 weitere Bohrungen außerhalb der Ressourcenbereichs Ergebnisse von mehr als 100 Gramm/Meter geliefert haben – darunter auch Bohrungen aus den neuen Gebieten Rhosgobel und Pukelman – zeigt, welches Wachstumspotenzial Blackjack und darüber hinaus der gesamte Clear Creek-Komplex für die Zukunft haben. Wir freuen uns auf die kommende Bohrsaison 2025, bei der Sitka seine bisher gebohrten Bohrmeter voraussichtlich mehr als verdoppeln wird. 30.000 Meter an Bohrungen sind 2025 geplant. Fast das Beste dabei ist, dass diese Bohrungen bereits vollständig finanziert sind.

