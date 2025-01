Eckert & Ziegler - Aktie im Rampenlicht - 07.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Eckert & Ziegler einen Gewinn von +19,35 % verbuchen.

Mit einer Performance von +10,21 % konnte die Eckert & Ziegler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,54 % geändert.

Nach dem starken Wochenauftakt haben die Indizes am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter zugelegt. Der Dax gewann am Nachmittag 0,53 Prozent auf 20.323,07 Punkte. Das Rekordhoch bei 20.522 von Mitte Dezember Punkten rückt näher. Von der …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Aktien von Eckert & Ziegler haben am Dienstag die Kursstärke vom Wochenauftakt fortgesetzt und sind auf den höchsten Stand seit März 2023 geklettert. Mit plus 10,2 Prozent bauten sie den Gewinn seit Wochenanfang auf mehr als 16 Prozent aus und …