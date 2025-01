ÖKOWORLD startet mit neuer Führungsspitze ins Jubiläumsjahr (FOTO)

katjuscha-research schrieb 30.09.24, 17:40

Also ich bin ja auch sehr optimistisch für die Aktie (allein schon weil wir nächstes Jahr die 20 € Netcash pro Aktie überschreiten), aber wie kommst du auf 3,8 € EPS, positiven AUM-Trend oder Nähe zu highwatermarks?



Ich gehe jetzt erstmal von 3,2-3,4 € EPS aus, es sei denn wir kriegen in Q4 ne Rallye an den Märkten und den Ökoworld-Fonds. Rechnest du mit Letzterem?



Positiven Trend beim AUM gab es sicherlich in Q4/23 bis Q2/24, aber ob der anhält, wenn die Nettoabflüsse anhalten? Ich glaub, die können nicht ständig durch steigende Märkte/Kurse ausgeglichen werden. Wobei ich verhalten optimistisch bin, dass die Nettoabflüsse bald gestoppt werden. Da kann man drüber streiten.



highwatermarks sind bei allen 5 Fonds ja noch rund 20% entfernt. Kann natürlich trotzdem sein, dass Ökoworld da auch mal wieder outperformen kann und wir nächstes Jahr in die Nähe der highwatermarks kommen. Aber da bin ich erstmal vorsichtig/abwartend.







Dennoch versteh ich die Skepsis des Marktes gegenüber der Aktie überhaupt nicht. Bei aller berechtigter Kritik muss man doch immer die Bewertung des Unternehmens in die Analyse einfliessen lassen. Selbst wenn ich dieses Jahr von 3,3 € EPS und kommendes Jahr von 3,0 € ausgehe, wird man die 2,22 € Dividende weiterhin zahlen, der Netcash steigt weiter auf über 20 € pro Aktie, und gleichzeitig ist man mit KGV von 9-10 (also cashbereinigt bei etwa 3) bewertet. Wenn der Kurs bei 50 € stehen würde, könnte ich die Vorsicht zur Aktie und Leute verstehen, die kein großes Potenzial mehr sehen, aber doch nicht bei 30 €.