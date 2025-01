Es ist 5 vor 12 im Pflanzenbau

yok schrieb 03.01.25, 19:50

Marco, warum tust du dir so einen Junkschein an? Das ist kein Investment. Ein Optionsschein, der erst bei einer Kursverdopplung ins Geld läuft, wird dir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen Totalverlust einbringen. Da arbeitet alles gegen dich, Zeit, Aufgeld und Spread. Wenn sich der Kurs positiv entwickelt, wirst du in den meisten (wahrscheinlichen) Szenarien trotzdem verlieren, nur wenn der Kurs den Raketenmodus einlegt, gewinnst du. Du bist mit keinem hohen Betrag drin, was schon mal gut ist. Aber wenn du an BASF glaubst und damit verdienen willst, dann kauf dir besser die Aktie. (Falls es gehebelt sein muss, nimm einen Knockout mit Basis deutlich unter 30.)