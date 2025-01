Wie Generation Beta eine KI-gesteuerte Zukunft gestaltet

Mit jedem technologischen Fortschritt verändert sich die Welt, aber keine Generation wird die Auswirkungen so unmittelbar spüren wie "Generation Beta". Laut Experten wird diese Generation, geboren zwischen 2025 und 2039, in einer Ära aufwachsen, in der künstliche Intelligenz allgegenwärtig ist – von der Bildung über die Arbeitswelt bis hin zu sozialen Beziehungen.

"Während die Generation Alpha den Aufstieg smarter Technologien und KI erlebt hat, wird Generation Beta in einer Welt leben, in der KI und Automatisierung fest in den Alltag integriert sind", erklärte der australische Zukunftsforscher Mark McCrindle.