porta Holding / XXXLutz übernimmt Porta Gruppe in Deutschland, ...

XXXLutz übernimmt Porta Gruppe in Deutschland, Tschechien und der Slowakei

Porta Westfalica (ots) - XXXLutz übernimmt die Porta Gruppe, ein in zweiter Generation familiengeführtes Einrichtungsunternehmen aus Porta Westfalica mit rund 140 Standorten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei.

Neben der Marke porta zählen noch Möbel BOSS, ASKO und Möbel Letz zur Unternehmensgruppe. Die Inhaberfamilien von porta haben sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, ihr fast 60 Jahre altes Unternehmen in die Hände der XXXLutz Gruppe zu legen. In Verantwortung für das Lebenswerk der porta-Gründer und vor allem in Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sie der Überzeugung, damit die Zukunft der Unternehmensgruppe nachhaltig abzusichern.