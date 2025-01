Hamad International Airport meldet Rekordjahr 2024

52,7 Millionen beförderte Passagiere - ein Anstieg um 15 % gegenüber 2023

Bester Flughafen des Nahen Ostens in Bezug auf Konnektivität

DOHA, Katar, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Der Hamad International Airport (DOH) hat im Jahr 2024 bedeutende Meilensteine erreicht und 52,7 Millionen Passagiere abgefertigt, was einem Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Flughafen baut seine Rolle als wichtiges globales Drehkreuz für Fluggesellschaften und Passagiere weiter aus. Die Zahl der Flugbewegungen stieg ebenfalls auf 279.000, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Zahl der abgefertigten Frachtgüter um 12 % auf 2,6 Millionen Tonnen anstieg. Darüber hinaus verwaltete der Flughafen 41,3 Millionen Gepäckstücke, was eine Steigerung der Effizienz bei der Gepäckabfertigung um 10 % bedeutet.