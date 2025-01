Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0393 US-Dollar

Malecon schrieb 03.01.25, 15:31

Hedgefonds wetten auf Euro-Dollar-Parität



Hedgefonds sehen die europäische Währung in den kommenden Monaten auf dem Weg in Richtung Parität zum US-Dollar – wenn nicht sogar darunter. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.



"Das Risiko für den Euro hat sich eindeutig nach unten verlagert, insbesondere nachdem die Optionsbarrieren um den Kurs von 1,03 durchbrochen wurden", sagte Christopher Wong, Stratege bei Oversea-Chinese Banking Corp. "Die Wachstumsdynamik in der Eurozone verlangsamt sich bereits, was die Erwartungen verstärkt, dass die Europäische Zentralbank möglicherweise noch mehr oder noch tiefere Einschnitte vornehmen muss, um das Wachstum zu stützen."



Quelle: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18861002-devisen-hedgefonds-wetten-euro-dollar-paritaet





