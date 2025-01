BioNTech mit neuem Mehrjahreshoch: Darum gehört die Aktie jetzt in jedes Depot!

Erstens ist der Aktie nach jahrelanger Talfahrt eine voraussichtlich nachhaltige Bodenbildung gelungen und zweitens hat diese bereits zählbare Erfolge geliefert. Gegenüber ihrem Mehrjahrestief hat BioNTech bereits mehr als 80 Prozent an Wert gewonnen. Dabei sind ihr sogar gleich mehrere neue Verlaufshochs gelungen. Diesen Trend hat die Aktie am Dienstag mit einem weiteren Mehrjahreshoch, zumindest im XETRA-Handel, unterstreichen können.

Zusätzlich befeuert wird das gegenwärtige Kaufinteresse durch eine Zunahme von Grippe- und Corona-Fällen in den USA. Wie die Seuchenschutzbehörde CDC bereits am vergangenen Freitag mitteilte, ist derzeit eine deutliche Zunahme des Infektionsgeschehens insbesondere bei Kindern zu beobachten. Außerdem ist es im Bundesstaat Louisiana zu einem Todesfall im Zusammenhang mit der Vogelgrippe gekommen. Das zum Wochenauftakt für eine hohe Nachfrage nach Pharma- und darunter speziell Impfschutzaktien gesorgt.

BioNTech Chartsignale

Neues Mehrjahreshoch: BioNTech ist auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Solche Mehrjahreshochs gelten in der Chartanalyse als starke Kaufsignale.

BioNTech ist auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Solche Mehrjahreshochs gelten in der Chartanalyse als starke Kaufsignale. Kaufsignal im MACD: Der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen Aufwärtstrend an, der sich in den kommenden Wochen noch beschleunigen könnte.

Der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen Aufwärtstrend an, der sich in den kommenden Wochen noch beschleunigen könnte. Anstieg des Handelsvolumens: Die Aktie ist in den vergangenen Tagen auf großes Kaufinteresse gestoßen. Das bestätigt die aktuell vorherrschende Trendrichtung.

Die Aktie ist in den vergangenen Tagen auf großes Kaufinteresse gestoßen. Das bestätigt die aktuell vorherrschende Trendrichtung. Erfolgreich getestete Unterstützung: BioNTech hat die 50-Tage-Linie erfolgreich getestet. Diese dürfte nun als zuverlässige Unterstützung dienen.

Darum könnte BioNTech jetzt vor einem Comeback stehen

Die schlechte Nachricht zuerst. Gegenüber ihrem bei 464 US-Dollar erzielten Allzeithoch notiert die BioNTech-Aktie in einem übergeordneten, langfristigen Abwärtstrend. Bereits seit eineinhalb Jahren bemühen sich die Käufer jedoch um eine Bodenbildung, die insbesondere in den vergangenen Wochen zu den eingangs erwähnten Erfolgen geführt hat.

Daher nun die gute Nachricht: Die erzielten Verbesserungen sind aus technischer Sicht so substanziell, dass die bereits eingeleitete Trendwende nicht nur zementiert werden dürfte, sondern sogar an Fahrt gewinnen könnte.

Substanzielle technische Verbesserungen

Der Rallye in den vergangenen Monaten ist eine W-förmige Bodenbildung vorausgegangen. Diese gelten in der technischen Analyse als recht zuverlässige Trendwendeformationen. Besonders hervorzuheben ist im Fall von BioNTech, dass der Umschwung aus dem Stand von einem Mehrjahrestief zu einem Mehrjahreshoch geführt hat – die W-Formation mündete rasch in einen fahnenartigen Anstieg, dem eine Flaggenformation folgte.

Diese konnte nach einem Test der zuvor nach oben überwundenen 200-Tage-Linie erfolgreich nach oben aufgelöst werden. Es handelte sich somit um eine Bullenflagge und damit ein Trendfortsetzungssignal. Zwar scheiterten die Käufer wiederholt am Widerstand um 120 US-Dollar konnten diesen nach dem Jahreswechsel jedoch erfolgreich überwinden, was für ein neues Verlaufshoch gesorgt hat, das im Euro-Chart sogar ein weiteres Mehrjahreshoch und damit ein starkes Kaufsignal darstellt.

Trendwende wird durch Indikation bestätigt

Eingeleitet wurde die im Spätsommer vollzogene Trendwende durch bullishe Divergenzen in der technischen Indikation. Das bei rund 76 US-Dollar markierte Mehrjahrestief wurde nicht durch neue Tiefs im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie dem Trendstärkeindikator MACD bestätigt.

Gegen den Trend der Aktie setzte in diesen Aufwärtstrends ein, die bis heute anhalten und die Erholung der Anteile somit bestätigen, was die These eines nachhaltigen Turnarounds bekräftigt. Ein weiterer Beweis für diese These ist der erfolgreiche Test der 50-Tage-Linie, der auch die Aufwärtstrendlinie bestätigt und der jüngst zu einem substanziellen Rebound geführt hat.

Seltene Übereinstimmung gleich mehrerer günstiger Faktoren

Zwar stellt sich der Aktie bei ein 130 US-Dollar ein weiterer Widerstand in den Weg. Sollte dieser jedoch geräumt werden, ist der Weg zu deutlich höheren Notierungen frei. Wenngleich der kurzfristig fortgeschrittene RSI auf eine Zwischenkonsolidierung hindeutet, signalisiert der MACD grünes Licht.

Erstens ist er über die Nulllinie geklettert und zeigt damit einen Aufwärtstrend der Aktie an und zweitens hat er sich dabei auch über die Signallinie vorschieben können, was eine mögliche Trendbeschleunigung bedeutet. Dabei ist positiv hervorzuheben, dass mit dem Kurs und der technischen Indikation in den vergangenen Tagen auch das Handelsvolumen zugenommen hat.

Stimmen Handelsvolumen, technische Indikation und Kursentwicklung überein, ist das oft ein Zeichen für dynamische Trendbewegungen – im Fall von BioNTech aller Voraussicht nach zur Oberseite.

Bemerkenswerter Stimmungsumschwung unter den Experten

Geht es nach den Wall-Street-Analysten, fällt das Votum über die weitere Kursentwicklung eindeutig aus. Bei insgesamt 20 Empfehlungen kommt BioNTech 15 Mal auf "Kaufen" oder "Übergewichten". Zum Halten ist die Aktie fünfmal empfohlen, während kein einziger Experte zum Verkauf der Anteile rät. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 135,41 US-Dollar angegeben, was um 6,4 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

In den vergangenen Monaten ist die Zahl positiver Bewertungen stark gestiegen, was auf einen Stimmungsumschwung unter den Analysten schließen lässt. Noch im Juli hatte eine Mehrheit der Experten die Aktie zum Halten oder sogar zum Verkauf empfohlen. Auch bei der Einschätzung zum fairen Wert hat sich einiges getan. Dieser lag vor einem halben Jahr noch bei rund 110 US-Dollar.

Das zeigt, dass die Anteile in der Expertengunst stark gestiegen sind. Mit der Erholung der Aktie hat erstmals seit dem Corona-Boom eine stetige Anpassung der Kursziele zur Oberseite stattgefunden. Die Zahl positiver Analystenstimmen könnte in den kommenden Wochen und Monaten weiter zunehmen, was für anhaltend positive Impulse und Schlagzeilen sorgen dürfte.

BioNTech auf einen Blick

ISIN: US09075V1026

US09075V1026 Börsenwert: 30,0 Mrd. US-Dollar

30,0 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: -34,5

-34,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Anleger, die sich die aussichtsreiche Gesamtlage aus positivem Analystensentiment, der signifikanten technischen Verbesserungen sowie der für die Aktie günstigen Nachrichtenlage zu Nutze machen wollen, können das mithilfe eines Discount-Optionsscheines tun.

VC49DV bietet eine Renditechance von mehr als 120 Prozent, sollte BioNTech in den kommenden Wochen und Monaten seine Aufholjagd fortsetzen und spätestens bis zum Fälligkeitsdatum im kommenden September auf 150 US-Dollar oder mehr klettern – hier wartet der Maximalbetrag von derzeit 2,41 US-Dollar.

Eine anteilige Auszahlung gibt es hingegen für Kurse zwischen dem Basispreis von 125 US-Dollar und dem Cap bei 150 US-Dollar. Das folgende Auszahlungsprofil verdeutlicht die Ertragschancen:

Szenariotabelle

Discount-Call VC49DV (Basis 125 $ / Cap 150 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Kaufpreis Aktie 128,02 $ Kaufpreis Discount-Call 1,09 € Basis / Cap 125,00 $ / 150,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 19.09.2025 Verkaufspreis Aktie 125,00 $ 130,00 $ 135,00 $ 140,00 $ 145,00 $ 150,00 $ Wertentw. Discount-Call 0,00 € 0,48 € 0,96 € 1,45 € 2,07 € 2,41 € Rendite Aktie -2,4 % +1,5 % +5,5 % +9,4 % +13,3 % +17,2 % Rendite Discount-Call -100,0 % -56,0 % -11,9 % +33,0 % +89,9 % +121,1 % Breakeven 136,30 $

Stand: Dienstag, 07. Januar, 18:30 Uhr (MEZ)

Doch Vorsicht: Sollte BioNTech zum Laufzeitende unter 125 US-Dollar notieren, verfällt VC49DV wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Das zwischenzeitliche Unterschreiten dieser Marke ist hingegen anders als bei KO-Zertifikat kein Problem und führt nicht zum sofortigen wertlosen Verfall.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

