Indizes drehen nach Nvidia-Rekord früh ins Minus

nach gefühlten 2 Wochen Dauerparty - von Regensburg über Rumänien bis zurück nach Augsburg - ist es jetzt mal an der Zeit, hier die üblichen Statistiken zu veröffentlichen. Hoffe Ihr seid alle gut ins Neue Jahr 2025 gekommen.Der Dezember war mit 829,24€ inline und fast genau auf dem Niveau vom letzten Jahr. Insgesamt bin ich letztendlich genau in meiner prognostizierten Range von 13-14k gelandet - genauer gesagt 13.795,50€. Ein Plus von 9,1% vs. 2023. Das wären ca. 1150€ monatlich, und das ganz schön verteilt übers ganze Jahr. Ich denke/hoffe, dass ich 2025 mein Traumziel von 1200€ Divi-Rente erreichen kann.Was die Performance betrifft, bin ich bei ca. 15% gelandet - waren im November auch schon etwas mehr. Aber genau kann ich das nicht berechnen, da ich bis Jahresmitte ab und zu Dividenden abgeschöpft hab, während ich zum Jahresende wieder verstärkt neues Kapital zuführen konnte. Spielt aber auch keine Rolle ob das jetzt 1-2% mehr oder weniger geworden sind. Wichtig ist mir einzig der Blick auf den Depotstand bzw. die Divi-Einnahmen.TSMC +111%, Trade Desk +78%, Magyar Telekom +75%, Seplat +67%, Iron Mountain +62%Kumba Iron -39%, Fortescue -37%, SQM -36%, Engie Brasil -35%, Telkom Indonesia -31%Jan 743,96€Feb 591,53€Mär 998,99€Apr 1052,11€Mai 2400,66€Jun 1635,18€Jul 1468,50€Aug 1032,50€Sep 996,94€Okt 1039,24€Nov 1007,10€Dez 829,24€Und dann ein letztes Mal für 2024 die allbekannte Flaggenparade:USGladstone Commercial, Gladstone Investment, Pfizer, VISA, TJX, JNJ, IBM, AGNC, 3M, Alphabet, MCD, FS KKR, PSEC, Midcap FinancialMHDHT HoldingDKTormNLUnileverSGSingapore TechnologiesESEnagasVGFlex LNGBRBanco do Brasil, PetrobrasTRTurkcellGBShellBM2020 Bulkers, HafniaSINova Ljubljanskamal abgesehen vom Depotstand war das letzte Jahr ein wirklich tolles Jahr!!!Urlaubstechnisch einiges los - waren Ende 2023 kaum aus dem Oman zurück, ging es die nächsten Monate weiter. Versandleitertreffen in Salzburg, Wanderwoche La Palma, viele tolle Wanderungen übers ganze Jahr, Rumänien-Urlaub inkl. Peter Maffay, und dann die 3 unvergesslichen Wochen Bali. Der Junior hat im Laufe des Jahres sein Staatsexamen geschafft, hatte auch einige Reisen und dann die 4 Monate Bali-Praktikum. Ist also nicht zu kurz gekommen. Und dann nicht zu vergessen: wir sind jetzt beide offiziell seit dem 01.10. Rentner, wobei meine Frau derart viel Spaß im Job hat, dass sie jetzt vorerst bis 31.12.25 weitermacht. Na gut, da klingelt am Monatsende dementsprechend die Kasse......Ich hoffe, 2025 wird genauso toll wie 2024. Wobei ich da nicht unbedingt an Börse denke. Die wird schon ihren Weg gehn. Aber privat wird es wieder bestimmt nicht langweilig. Der Junior ist ja im Mai mit dem Studium fertig - wird anscheinend aber vorerst in Regensburg bleiben. Freizeit wird natürlich auch dieses Jahr groß geschrieben - für März haben wir uns jetzt für Sri Lanke (anstatt Vietnam) entschieden. Im Mai dann die traditionelle Wanderwoche - mal schaun, diesmal Korsika??? Im Sommer natürlich Romania - Urlaub bei Freunden. Weiter will ich nicht planen sonst komm ich noch mit den Buchungen durcheinander.Wie es an den Börsen weitergeht??? Da trau ich mich zu keiner Prognose. Ist in letzter Zeit einfach unberechenbar. Höre zwar links und rechts von Untergangspropheten dass man sofort verkaufen muss- hab da meine eigenen Ideen und werde weiterhin meine Dividenden kassieren. Macht einfach Spaß. Und da wir - finanziell gesehen - gerade die beste aller Zeiten haben, werde ich dieses Jahr immer wieder mal was dazukaufen. Mal einen interessanten Hochprozenter, mal eine neue Flagge, mal etwas Growth - auch wenn mir der Bereich extrem aufgeblasen vorkommt. Will aber bestimmt keiner hören.Wie auch immer es kommt, mit meinem Mix fühl ich mich gut aufgehoben bzw. aufgestellt und werd bestimmt keine schlaflosen Nächte haben.OK, reicht fürs erste. Euch allen ein gesundes Neues Jahr und für Euch, Eure Familien und Depots nur das Beste !!!Timburg