Ölpreise drehen in die Gewinnzone Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel drehten die Notierungen in die Gewinnzone. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 76,95 US-Dollar. Das waren 65 …