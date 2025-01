ENGWE stellt auf der CES 2025 die neue E-Bike-Produktlinie „Mapfour" für Pendler vor

LOS ANGELES, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, ein führender Anbieter von Elektrofahrrädern mit breiten Reifen, freut sich, seine neuesten Produkte auf der CES 2025, der weltweit wichtigsten Technologieveranstaltung, zu präsentieren. Vom 7. Januar bis zum 10. Januar können die Besucher den ENGWE-Stand (North Hall-N4, Stand Nr. 10935) besuchen, um die Premiere der neuen Produktlinie für Pendler, ENGWE Mapfour, zu erleben.

Die Mission von ENGWE ist es, Menschen dabei zu unterstützen, neue Möglichkeiten für Kurzstrecken zu entdecken und zu nutzen. Mit seinen coolen, leistungsstarken und kostengünstigen E-Bikes konzentriert sich ENGWE auf Kurzstreckenlösungen. In den letzten zehn Jahren hat ENGWE breite Anerkennung in der Branche gefunden. Die Marke und die Produkte wurden in führenden Publikationen wie Forbes, BikeRadar und Electrek vorgestellt und erfreuen sich bei immer mehr Nutzern großer Beliebtheit.