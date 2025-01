Euro fällt nach starken US-Konjunkturdaten unter 1,04 US-Dollar

👌👌👌Es gibt hierbei nur noch 2 Möglichkeiten, nämlich eine viel höhere Geldentwertung zur Entschuldung, also die Inflation sogar noch weiter antreiben, was gerade in Buntland und der EU passiert, nämlich Erhöhung der Co2-Abgaben und - auch absehbar Trump´s Superzölle -, wodurch Produkte sowie Energie noch teurer werden, steigende Abgaben und Sozialleistungen wie bei der Krankenversicherung und Pflegeversicherung, steigende Steuern und Kommunalabgaben, weil die Gemeinden und Kommunen durch die vielen Goldstücke restlos am "Arsch" bzw. Pleite sind oder alternativ Kapitalschnitte bzw. Schuldenerlasse und somit ebenso Abschreibungen und Wertvernichtungen des Fiatgeldes. Beides müsste dazu führen, dass Gold vom Wert her massiv steigt, entweder etwas langsamer bei Variante a) oder schneller bei Variante b) (Kapitalschnitte bzw. Schuldenerlasse = Enteignungen wie damals in Griechenland). Süß, wie die Fiatgeldmafia im Westen ständig versucht, Gold nicht nach oben "ausbrechen" zu lassen. Wird ihnen aber nichts nutzen. Ich grinse mir hier einen seit einiger Zeit ab, wie der ganze total überbewertete Scheiss (Shitcoins, Techwerte etc.) noch weiter nach oben gekeilt wird, um heile Welt zu spielen. Wenn es diesmal knallt (und es wird knallen, früher oder später), werden m. E. sehr viele richtig Fiatkohle verheizen bzw. verlieren und vermutlich hiernach nicht mehr auf die Beine kommen, was man Marktbereinigung nennt und auch gut ist, so dass wieder eine gewisse Normalität in die Märkte kommen kann und diese somit auch von den ganzen Zockern bereinigt werden, die zu den bizarren Verwerfungen mit billigen Geld beigetragen haben. Das nennt man "Geld verbrennen". Das heisst nichts anderes, dass sich zwangsläufig immer die Spreu vom Weizen trennt, denn alles andere zerstört in der Regel die ganze Ernte und so bescheuert ist noch nicht einmal der dümmste Bauer.