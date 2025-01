Günstiger Immobilienentwickler

Diversifiziertes Portfolio in Osteuropa

Die Warimpex AG (ISIN:AT0000827209), die im Jahr 1954 ursprünglich als Rohstoffhandelsunternehmen gegründet wurde, war in den letzten 40 Jahren Besitzer bzw. Entwickler von einigen der prominentesten Immobilien in Zentral- und Osteuropa z.B. des Radisson Blu Sobieski und des Sheraton Hotel in Warschau, des Bürogebäudes B52 in Budapest und des Dvorak Spa & Wellness in Karlovy Vary.

Nach dem längst überfälligen Verkauf von Immobilien in St. Petersburg (3 Bürogebäude, 1 Einkaufszentrum und 1 Hotel) im Oktober 2024 umfasst das Portfolio des Unternehmens nun 6 Büroimmobilien in Polen (in Krakau und Lodz) und Ungarn (Budapest) sowie 2 Hotels in Darmstadt/Deutschland und Warschau/Polen (Hotel Intercontinental, an dem die Warimpex mit 50% beteiligt ist). Die Büroimmobilien werden langfristig an Kunden mit sehr guter Bonität vermietet, unter anderem Air Liquide, Rödl & Partner, Stadt Krakau, auch im Shared-Office-Modell, und besitzen grösstenteils Nachhaltigkeitszertifikate. In den nächsten Jahren sollen weitere Bürogebäude in Krakau und Darmstadt gebaut und vermietet werden.