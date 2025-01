Zwei Tote in Fahrwerksbereich von JetBlue-Flugzeug entdeckt

WASHINGTON (dpa-AFX) - An einem Flughafen im US-Bundesstaat Florida sind im Bereich des Fahrwerks einer Maschine der Airline JetBlue zwei Leichen entdeckt worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf zuständige Behörden und die Fluggesellschaft. Die genauen Umstände des Vorfalls würden noch untersucht, hieß es unter anderem beim Sender CNN und bei der "New York Times".

Die Maschine war demnach am Montagabend vom JFK-Flughafen in New York gestartet; die Körper der beiden Toten wurden nach der Landung am Flughafen von Fort Lauderdale bei einer Routine-Inspektion entdeckt. Wie lange sich die Personen zuvor im Fahrwerksbereich aufgehalten hatten, war zunächst unklar.