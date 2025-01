Gewinnmitnahmen nach Rekordhoch bei Nvidia

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf ein Rekordhoch der Nvidia-Aktie zum Handelsstart sind im weiteren Verlauf am Dienstag Gewinnmitnahmen gefolgt. Zeitweise erreichte das Papier über der 153-Dollar-Marke eine Bestmarke, sodass der Chipriese im Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen kurzzeitig Apple die Führung nahm. Nvidia schafften es aber nicht, diesen Status zu verteidigen, denn Anleger begannen, Kasse in großem Stil Kasse zu machen. Zuletzt ging es um 5,5 Prozent auf 141,19 Dollar abwärts. Der Kurs von Apple gab nur um 0,2 Prozent nach.

Nvidia-Konzernchef Jensen Huang hatte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Prozessoren vorgestellt, die in puncto Künstliche Intelligenz (KI) die Marktführerschaft sichern sollen. Er präsentierte unter anderem ein kompaktes Gerät mit dem Namen "Project Digits", mit dem der Chipkonzern einen KI-Supercomputer in Schreibtischgröße möglich machen will. Das Gerät zum Preis ab 3.000 Dollar soll voraussichtlich von Mai von mehreren Herstellern angeboten werden. In ihrem Inneren steckt ein bisher geheimer Nvidia-Chip mit der Bezeichnung GB10.