Dax legt zu - Sartorius und Daimler Truck vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.341 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Bis zum frühen Nachmittag konnte der Dax Zuwächse verzeichnen, bevor er einen kleinen Teil seiner Zugewinne wieder abgab.



"Der Deutsche Aktienindex hat heute da weitergemacht, wo er gestern aufgehört hat", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. "Im Wintereinbruch und möglichen Schneetreiben in den kommenden Tagen gilt es nun für den Dax, in der Spur zu bleiben und an diesem Widerstand nicht zu scheitern. Relativ schnell könnten sich hier Anleger von ihren Positionen trennen, die den Einbruch im Dezember verpasst haben und vor der Amtseinführung von Donald Trump kein zusätzliches Risiko eingehen wollen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding! Short 42,30€ 0,29 × 14,75 Zum Produkt Long 36,08€ 0,28 × 14,21 Zum Produkt