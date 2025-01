Acer erweitert Copilot+ PC-Portfolio um neue Swift Go AI- und Aspire-Notebooks und ersten Mini-PC (FOTO)

Ahrensburg/Las Vegas (ots) - Zusammenfassung



- Swift Go 16 AI & Swift Go 14 AI: Edle Copilot+-Notebooks(1) mit eloxiertem

Aluminiumgehäuse und AMD Ryzen(TM) AI 300 Series-Prozessoren. Erhältlich mit

hochwertigen OLED- oder IPS-Displays.

- Aspire 14 AI: AI-Notebook für budgetorientierte Nutzer mit Intel® Core(TM)

Ultra-Prozessoren (Series 2), AI-Funktionen und langer Akkulaufzeit.

- Acer Revo Box AI: Ultrakompakter 0,75-Liter-PC mit Intel® CoreTM

Ultra-Prozessoren (Series 2).



Acer stellt neue Copilot+- Notebooks der Swift- und Aspire-Serien vor. Die neuen

Swift Go AI-Notebooks nutzen die Kraft der künstlichen Intelligenz mit AMD

Ryzen(TM) AI 300 Series-Prozessoren. Acers AI-Portfolio wird darüber hinaus um

das Aspire 14 AI als preisbewusster Einstieg in die Copilot+ Welt ergänzt. Das

Aspire 14 AI setzt auf einen Intel® Core(TM) Ultra Prozessor (Series 2) und

bietet lange Akkulaufzeiten. Der kompakte Revo Box AI Mini-PC bietet vielseitige

Einsatzmöglichkeiten. Die neuen Modelle sind mit integrierten Neural Processing

Units (NPUs) ausgestattet, die speziell für AI-gestützte Workloads optimiert

sind und eine verbesserte Effizienz und Leistung bieten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices! Long 120,00€ 0,90 × 13,47 Zum Produkt Short 137,56€ 0,96 × 13,20 Zum Produkt