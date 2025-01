Narwal präsentiert die neueste Flow-Serie und eine Reihe von Innovationen im Bereich Saugroboter auf der CES 2025

Die Narwal Flow-Serie setzt neue Maßstäbe f ü r Saugroboter und glänzt auf der CES 2025, indem sie neue Möglichkeiten f ü r zuk ü nftige smarte Reinigungserlebnisse erschließt.

Narwal stellt das neueste Modell, den Narwal Z10 Ultra mit innovativer Wischverlängerung, vor und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens, den Roboterstaubsaugermarkt basierend auf den Bed ü rfnissen der Verbraucher weiter auszubauen.

Der Narwal Freo Z Ultra wurde mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet und zeigt damit die starken Innovationsfähigkeiten des Unternehmens in der Branche.

LAS VEGAS, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, der internationale Marktführer im Bereich intelligente Hausreinigung, präsentiert heute auf der CES 2025 eine Reihe seiner neuesten innovativen Roboterstaubsauger-Technologien. Im Rahmen der Veranstaltung führt Narwal nicht nur die neue Generation seiner Premium-Saugroboter-Serie, die Narwal Flow-Serie, ein, sondern stellt auch eine Reihe von branchenführenden Innovationen vor, die unter dem Motto „Clean Science, Intelligent Technology stehen, wie die Wischverlängerung des kommenden Narwal Freo Z10 Ultra. Mit diesen Innovationen bietet Narwal verbesserte, intelligente Reinigungserlebnisse und untermauert seine Position als zukunftsorientiertes Unternehmen, das neue Möglichkeiten für smarte Reinigungslösungen erschließen möchte.

„Der wichtigste Aspekt von Narwals Produkten ist es, das tägliche Leben durch intelligentes Design und maximalen Komfort zu vereinfachen und zu verbessern", sagte Junbin Zhang, CEO von Narwal. „Im Gegensatz zu allen anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten funktioniert der Narwal Flow intelligent. Er bringt branchenverändernde Entwicklungen wie das FlowWash Mopping, EdgeReach und eine Deep Carpet Boost-Funktion, die die Aufnahmequote im Vergleich zum Branchendurchschnitt verdoppelt. Die Narwal Flow-Serie wird die ultimative Reinigungslösung sein."

Revolutionierung des Smart-Cleaning-Erlebnisses: Narwal wird 2025 neue Maßstäbe für Roboterstaubsauger setzen

Die Narwal Flow-Serie ist Narwals fortschrittlichste All-in-One-Reinigungslösung, die branchenweit erste Funktionen wie das FlowWash-Wischsystem und Deep Carpet Boost kombiniert, um ein wartungsfreies, erstklassiges Reinigungserlebnis für diejenigen zu bieten, die höchste Standards ohne Aufwand verlangen. Das intelligente System passt sich in Echtzeit an Selbstreinigungsmethoden an, darunter ein Wischdesign mit zwei Wassertanks, das frisches Wasser aufträgt und gleichzeitig Schmutzwasser abzieht. Die EdgeReach-Technologie verlängert die Wischfläche, um Kanten mit unerreichter Präzision zu reinigen.