ESR präsentiert verbesserte Versteck Ständer Hülle für das iPhone 16 - Schutz der Kamerasteuerung auf höchstem Niveau

Las Vegas (ots/PRNewswire) - ESR, die weltweit

führende Marke für MagSafe-Zubehör und Nr. 1 auf Amazon,





stellt auf der CES 2025 die neueste Version seiner

beliebten Versteck Ständer Hülle für die iPhone 16 Serie vor. Die Hülle bietet

eine einzigartige Kombination aus stilvollem Design, nahtloser

MagSafe-Kompatibilität und einem patentierten Schutz für die empfindliche

Kamerasteuerung des iPhone 16.



"Unsere Versteck Ständer Hülle definiert das, was eine Handyhülle leisten kann,

neu. Sie bietet Nutzern umfassenden Schutz, ohne dabei auf Komfort oder Ästhetik

zu verzichten", erklärt Tim Wu, CEO von ESR. "Mit dem zusätzlichen

Kamerasteuerungsschutz für das iPhone 16 können Nutzer die empfindlichste

Funktion ihres Geräts vor Beschädigungen schützen und so kostspielige

Reparaturen vermeiden, während sie gleichzeitig ein elegantes, funktionales

Design genießen."





Schutz und Funktionalität in einemDie aktualisierte Hülle wurde speziell entwickelt, um die empfindlicheKamerasteuerung des iPhone 16 zu schützen - eine Funktion, die oft übersehenwird, jedoch anfällig für Schäden ist. Das patentierte Design umfasst eine3-Schicht-Abdeckung, die robusten Schutz bietet, Staub fernhält und dasoriginale Kamerasteuerungsgefühl erhält. Gleichzeitig bleibt das elegante Profilder Hülle erhalten, das Nutzern ein "hüllenloses" Gefühl vermittelt.Hauptmerkmale:- Patentierter Kameraschutz: Die 3-Schicht-Abdeckung schützt effektiv vor Staubund Schäden, ohne die Funktionalität einzuschränken. Sie bietet ein taktilesFeedback, das sich nahtlos in das Bedienerlebnis integriert.- Preisgekröntes Design: Mit einer Dicke von nur 1,6 mm sorgt die Hülle für einelegantes Profil, das schnelles MagSafe-Laden ermöglicht. Der ausklappbareStänder unterstützt freihändige Nutzung, ohne MagSafe-Zubehör zu behindern.- Verbesserter Schutz: Stoßabsorbierende Air Guard Ecken und erhöhte Ränderschützen vor Stürzen aus bis zu 3 Metern - dreimal mehr als derMilitärstandard.- Starke MagSafe-Haftung: Die HaloLock-Technologie von ESR bietet mit einerMagnetkraft von 1.500 g einen sicheren Halt, der doppelt so stark ist wie beiApple-Hüllen.- Langlebige Materialien: Eine Hybridmischung aus Acryl und PC sorgt für einekratzfeste Rückseite, während die vergilbungsresistenten TPU-Kantenlangfristige Klarheit bieten.Innovation trifft AlltagstauglichkeitMit den Versteck Ständer Hüllen setzt ESR auf minimalistisches Design, das Stil,Schutz und Funktionalität vereint. Die Hülle ist eine Antwort auf die wachsendenBedürfnisse von iPhone-Nutzern, die nicht nur ihre Geräte schützen, sondern auchvon der nahtlosen Integration mit MagSafe-Zubehör profitieren möchten.Verfügbarkeit und weitere EntwicklungenDie HaloLock Classic Hybrid Hülle für dieiPhone 16 Serie ist ab sofort für 19,99 EUR erhältlich. Im Laufe der nächstenMonate wird ESR sein Portfolio um die HaloLock Cloud Soft Hülle und die HaloLockCyber Panzer Hülle erweitern - beide ebenfalls mit dem patentiertenKamerasteuerungsschutz.Darüber hinaus wird ESR sein MagSafe-Ökosystem um neue Hüllen für die kommendeSamsung Galaxy S25 Serie erweitern, die im Januar 2025 auf den Markt kommt.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von ESR oder im Amazon Store.Über ESRSeit seiner Gründung im Jahr 2009 hat ESR weltweit über 100 Millionen Nutzererreicht. Als führender Anbieter für mobiles Zubehör kombiniert ESRFunktionalität und Innovation, um das technologische Leben seiner Kundeneinfacher zu gestalten.