1 Top-Mischfonds für die Ewigkeit, stabiler als MSCI World, S&P 500 und DAX

Langfristig überleben an der Börse nicht etwa Strategien mit den höchsten Renditen, sondern jene, die Krisen und Risiken am besten managen und so die Zeit überstehen.

Die Historie ist voll von Händlern, die trotz zwischenzeitlicher Millionengewinne aufgrund der zu hohen Volatilität ihrer Strategie am Ende wieder alles verloren.