RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Tom Narayan wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie Investorenstimmen zum neuen Tarifvertrag für die Angestellten des Autobauers aus. Im Vorfeld hätten sich einige in der Erwartung weiterer Werksschließungen wie in Brüssel zunehmend optimistisch positioniert. Das Endergebnis wirke aber so, als ob im Laufe der Zeit mit Osnabrück und Dresden zwei kleinere Werke von der Schließung bedroht seien./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 11:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 11:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 89,86EUR auf Tradegate (07. Januar 2025, 19:39 Uhr) gehandelt.





