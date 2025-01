Sehr "heisse" Daten aus der US-Wirtschaft (vor allem die Preise beim ISM Service als Signal für eine stark anziehende Inflation, dazu starke JOLTs) sorgen heute an der Wall Street für Ernüchterung - kann die Fed die Zinsen überhaupt noch senken, wenn Trump nach Amtsübernahme dazu noch breitflächig Zölle einführt? Die Fed hatte gestern in Gestalt von Lisa Cook vor Überwertungen an den Märkten gewarnt - was die Wall Street jedoch nicht interessierte. Inzwischen aber preisen die Fed Fund Futures soagr eine Wahrscheinlichkeit von 50% ein, dass die US-Notenbank in 2025 die Zinsen wieder anheben wird - und das wäre ein echter game changer für die auf Zinssenkungen eingestellten und zur Perfektion bepreisten US-Aktienmärkte..

Das Video "Trump, Zölle, Inflation: Killen Zinsen die Aktien-Rally?" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=0YRYiggJE2U

Jahresausblick 2025: Crash oder Rally? Webinar Andre Stagge und Markus Fugmann - hier anmelden: https://register.gotowebinar.com/register/8318811961417851734