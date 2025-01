Brauchen keine Karenztage / Forderungen der Unternehmensverbände helfen nicht / Kommentar von Gilbert Schomaker

Berlin (ots) - Jetzt auch noch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg:

Nachdem Allianz-Chef Oliver Bäte gefordert hatte, dass Arbeitnehmer den ersten

Krankheitstag selbst bezahlen müssen, will auch der UVB das Problem des hohen

Krankenstandes über den Geldbeutel lösen. Die Argumentation ist dieselbe: Viele

Menschen melden sich krank, obwohl sie eigentlich arbeiten könnten. Das würde

sich ändern, wenn die Menschen weniger Lohn bekämen, argumentiert der UVB.



Mit dieser Herangehensweise stellt der UVB aber alle Arbeitnehmer unter

Generalverdacht. Viele Menschen, die Migräne haben oder unter Durchfall leiden,

müssen nicht gleich am ersten Tag zum Arzt. Die ohnehin überlasteten Hausärzte

würden sich bedanken, auch noch Termine für diese Patienten machen zu müssen.

Oft helfen Medikamente aus der Hausapotheke. Dazu einen Tag schonen und sich ins

Bett legen. Und am nächsten Tag kann man wieder arbeiten.







Krankheiten ins Büro zu schleppen. Es ist also verständlich, dass viele Menschen

argwöhnisch schauen, wenn jemand stark hustend bei der Arbeit aufschlägt. Zur

Wahrheit gehört auch, dass viele Arbeitnehmer trotz Krankheitssymptomen im

Homeoffice arbeiten. Moderne Arbeitsregelungen machen das ja häufig möglich.

Davon profitiert der Arbeitgeber.



Natürlich gibt es auch Menschen, die einen Tag vor oder nach einem Wochenende

oder bei Brückentagen gern mal krank sind. Schon jetzt kann ein Chef bei

begründetem Verdacht ab dem ersten Tag eine vom Arzt ausgestellte

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangen. Dafür muss aber nicht die

Karenztagregelung eingeführt werden.



