Absage an Trump Kanada will nicht Teil der USA werden Kanadische Regierungsvertreter haben Donald Trumps Vorstoß, die USA und Kanada zu vereinen, eindeutig abgewiesen. Die Idee zeige klar, dass der künftige US-Präsident komplett missverstehe, was Kanada ausmache, schrieb Außenministerin Mélanie Joly …