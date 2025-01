US-Börsen lassen nach - KI-Hoffnungsträger Nvidia enttäuscht

Was hat sich im Depot getan...?

Wie sah der Cash-Flow aus...?

QUELLE: meine Excel-Tabelle

Was machen die Ertäge…?

QUELLE: meine Excel-Tabelle

Was macht die Rendite...?

6,30 %

4,92 %

-0,69%

-1,11%

4,18 %

Was machen die Ziele?

QUELLE: https://divvydiary.com

erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

Wieder unerwartet ganz pünktlich gibt es meinen Monatsbericht über den letzten Monat des gerade zu Ende gegangenen Jahres 2024. Über 40% meiner Aktien und ETFs befinden sich im roten Bereich. Dennoch hat sich das Depot positiv entwickelt.Eigentlich nichts, denn meine Sparpläne liefen wie gewohnt weiter. Verkauft wurde auch im Dezember nichts. Die bisherigen Verlustbringeroderhaben zunächst wohl einen Boden gefunden, wie auch(Vz.) oderAber es gab in diesem Monat weitere/erneute Kursschwächen bei(wahrscheinlich steht die nächste Dividendenkürzung an?) oder beiundund bei wem auch sonst noch alles...Mit der zweiten Dezemberhälfte (In den USA gab es die längste Serie von Tagen hintereinander mit roten Vorzeichen seit zig Jahrzehnten) ist der Jahresabschluss also gar kein so guter mehr...Eigentlich sah der richtig gut aus, würde man nicht den Jahresvergleich anstellen, denn die Zinsen des Anfang des Jahres aufgelösten BHW-Bausparvertrags fehlten diesmal natürlich deutlich sichtbar. Die Zuwächse bei den Dividendenerträge konnten diese Lücke nicht ausgleichen. Aber die verbliebenen oder seit dem Vorjahr hinzugekommenen Wertpapiere gaben ihr Bestes: 18 (15) Dividendenzahlungen, 12 (9) ETF-Ausschüttungen und 1 (1) Fondsausschüttung sowie 1 (1) Zinsenertrag, aber auch wieder 1 (2) negative Zinszahlung (weil ich schon wieder einmal zu spät umbuchte) sorgten für die Monatserträge im Dezember 2024. Von den Crowd-Beteiligungen bei Bergfürst kamen dagegen gar keine (3) Zinsen mehr bei mir an.Aufmerksamen Lesern wird aufgefallen sein, dass sich der Ertrag des Dezembers 2023 im Vergleich zur vorangegangenen Abbildung um 3,31 € erhöht hatte. Das lag daran, dass meine Formel im Vorjahr eine Zeile zu früh aufhörte, was ich jetzt korrigiert habe.Vongab es im Dezember 2024 - wieder wie früher - richtig nenneswerte Ausschüttungsbeträge für mein Depot - auf dem Papier. Was war passiert? Die zweite Rate für die Dividende des zweiten Quartals 2024 und die zweite Rate der zurückgehaltenen Jahres-Dividende 2023 verspätete sich - wie gewohnt - und kam nicht mehr im Dezember bei mir an. Das fehlte natürlich entscheidend, um den starken Cashflow-Rückgang wirklich auszugleichen, in dem nun sichtbar die Zinserträge des zum Jahresanfang aufgelösten Bausparvertrages vermisst werden.Rechnet man die heraus, belief sich der Depotertrag vom Dezember 2023 auf 261,16 €. Damit lagen die diesjährigen Erträge sogar 10,71% höher als im Vorjahr und zeigen die Depotentwicklung. Der letzte Monat im Jahr 2024 war damit doch kein so schlechter Ertragsmonat, auch wenn es natürlich weniger als in den beiden Vorjahren war...Im Einzelnen trugen zum Monatsergebnis Dezember 2024 folgende Kapitalerträge bei:Der positive Trend aus dem November 2024 setzte sich zunächst auch im Dezember unvermindert fort. Fast hätte das Depot bis zum 11.12.2024 sogar meinen Performance-Peak des Jahres vom Mai 2024 eingeholt. Doch das sollte nicht sein: das 2024er-Top wurde um 0,31% verfehlt. Nach dem steilen Anstieg gingen die Kursentwicklungen meines Depot danach im Dezember 2024 aber ebenso rapide wieder zurück. Der Monat endete somit - zum siebten Mal in diesem Jahr - im Minus.Die Jahresendrallye hatte für mich knapp drei Wochen zu früh geendet. Bei der comdirect ergab sich - gerechnet seit Depotbeginn - zum Stichtag 31.12.2024 jetzt noch eine Gesamtperformance von(6,80%), also 0,50% weniger als im Vormonat. Das ist aber nur netto, also ohne entstandene Kosten. Rechnet man die Kosten hinzu - was ich bei DivvyDiary mache -, so ist zum Stichtag 31.12.2024 die Depotentwicklung im letzten Monat des Jahres auf nur noch(5,86%) zurück gegangen. Das gesamte Vermögen reduzierte sich im Monat Dezember 2024 um. Betrachtet man ausschließlich das Depot, sieht der Dezember 2024 mit(nach noch +2,25% am 11.12.2024!) leider auch wieder ziemlich rot aus...Zur Entwicklung dieser Buchwerte kommen natürlich noch die Kapitalerträge des Jahres 2024 hinzu. Die addierten sich nach Steuern für 2024 auf bisher nie erreichte 4.514,81 €. Ihre akkumulierte Gesamtsumme seit Depotbeginn im Jahr 2021 überschritt im September dieses Jahres sogar die 10.000,00-€-Grenze. Die gesamten Nettoerträge des Jahres 2024 entsprachendes zum 31.12.2024 investierten Kapitals, das sich durch die laufenden Sparpläne und sonstigen Investitionen im Jahresverlauf natürlich beständig zur Summe am 31.12.2024 nach oben etwickelte. Das alles könnte man sicherlich noch genanuer errechnen, doch das ist mir ehtlich gesagt zu kompliziert. Ermöglicht haben diesen 2024er-Ertrag 307 (131) Buchungen, darunter 2 (2) negative (Überziehungszinsen).Obwohl die meisten Ertäge - wie ihr aus meinen Monatsberichten wisst - je Wertpapier noch ziemlich gering sind, beträgt die durchschnittliche Höhe eines Geldeingangs im Jahresschnitt 2024 immerhin schon 14,71 €. Die Geldeingänge stammten neben Zinseinnahmen zu über 80% aus Dividenden, zu 6% aus ETFs und 2% aus Fonds.Zum vollständigen Jahresabschluss anbei wie im Vorjahr die Charts aus DIVVIDAIRY ohne, mit realisierten Gewinnen/Verlusten und mit Dividenden:Darin fehlen natürlich zum Beispiel die außerhalb des Depots erzielten Zinseinnahmen, aber es entsteht ein guter Eindruck über die Entwicklung des Jahres und vor allem, was Ausschüttungen und Dividenden zur eigentlichen Depotentwicklung ausmachen. Das Jahresplus von 4,00 % (6,82 %) dürfte sich 2024 ohne realisierte Kursgewinne/-verluste eigentlich gar nicht verändern, hat aber wohl mit 4,02 % (4,92 %) Rundungsdifferenzen, aber änderte sich mit den Dividenden natürlich schon auf dieses Jahr 10,16 % (12,70 %).Meine Schätzung der regelmäßig interressierten Leser meiner Monatsberichte von vor vier Wochen mit "vier, fünf oder sechs" ging zudem ebenfalls voll auf: 5 Likes (Danke Euch dafür!) hatte ich beim letzten Mal erhalten.Wenn ich auch nur bei der Vorhersage der Aktienkurs- und der Depotentwicklung im neuen Jahr so treffsicher sein könnte...Meine Ziele vom Jahresanfang 2024:kann man auf W : O natürlich dokumentiert nachlesen:1. Ziel:- jeden Monat soll es positive Kapitalerträge gebenCheck: das war einfach, ich verkaufte einfach keine Verlustbringer, bzw. die wenigen Verluste aus den Crowd-Darlehen bei Bergfürst überstiegen die positiven Erträge des jeweiligen Monats nicht...2. Ziel:- die Summe der Geldeingänge zum Jahresende soll über den (positiven) Geldeingängen des Vorjahres liegenCheck: Ohne Verluste wurden 2023 netto 3.553,99 € erzielt. Dieses Jahr gab es 961,22 € (+27,05 %) mehr Nettoerträge. Klar erfüllt, dank z.B. von3. Ziel:- die Anzahl der Geldeingänge soll sich erhöhen.Check: das ist mit 307 zu 131 Buchungen definitiv gelungen.4. Ziel:- Schön wäre es, wenn auch 2024 das Depot am Jahresende wieder in den grünen Zahlen bleibt.Check: Dank einer starken Entwicklung bis Mai 2024 (+7,91%) ist das trotz der Einbrüche im Juni, August (bis -6,25%), September, Oktober und Dezember (siehe Cahrts oben) zum Jahresende noch gelungen (+4,00 %).Die neuen Ziele für 2025 sollen die Ziele der Vorjahre bleiben, denn sie sind gut für die Depotentwicklung:- jeden Monat soll es positive Kapitalerträge geben,- die Summe der Geldeingänge zum Jahresende soll über den (positiven) Geldeingängen des Vorjahres liegen und- die Anzahl der Geldeingänge soll sich weiter erhöhen.Das zweite Ziel dürfte 2025 angesichts der vielen schon heute bekannten Dividendenkürzungen - wenn überhaupt - nur sehr schwer zu erfüllen sein. Schön wäre es natürlich trotzdem.Und natürlich soll das Depot am Jahresende 2025 in den grünen Zahlen bleiben.Ich bin gespannt...Auch auf heute Nachmittag, denn da heißt es in unserem Neujahrskonzert vor ausverkauftem Haus gleich "Prosit Neujahr!"Das wünsche ich Euch auch.In diesem Sinne viel Vergnügen (nicht nur!) im neuen Börsenjahr, gute Entscheidungen und gute Kurse.Euer vonHS