Bamboo Rose erwirbt Verteego, um die erste KI-gestützte Plattform für Entscheidungsintelligenz im Einzelhandel auf den Markt zu bringen

BOSTON, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, ein führender Anbieter von Einzelhandelsmanagementlösungen für Blue-Chip-Kunden rund um die Welt, freut sich, die Übernahme von Verteego bekannt zu geben – einer bewährten Automatisierungsplattform, die sich auf KI-gestützte Entscheidungsintelligenz in der Lieferkette konzentriert. Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt der Mission von Bamboo Rose, Einzelhändlern die erforderlichen Tools an die Hand zu geben, um komplexe Entscheidungen zu automatisieren und das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.

Schnellere, intelligentere und besser umsetzbare KI-gestützte Erkenntnisse für eine optimierte Entscheidungsfindung im Einzelhandel

Gartners Market Guide for Decision Intelligence Platforms* (18. Juli 2024) empfiehlt: „Führen Sie die Entscheidungsfindung auf die nächsthöhere Ebene, indem Sie DI [Decision Intelligence] auf die Optimierung funktionsübergreifender Entscheidungsnetzwerke ausdehnen und auf eine adaptivere, situative Ad-hoc-Entscheidungsfindung anwenden, die den Weg zu autonomer Geschäftstätigkeit ebnet." In dem Bericht heißt es weiter: „Bis 2026 werden 75 % der Global-500-Unternehmen Decision-Intelligence-Praktiken anwenden, einschließlich der Protokollierung von Entscheidungen für spätere Analysen."

Verteego wurde in dem Report als „Representative Vendor" anerkannt. Der Anbieter erweitert die Bamboo Rose Retail Management-Plattform um die stark nachgefragten KI-Funktionen. Diese Integration hilft Führungskräften im Einzelhandel, schneller und mit geringerem Aufwand bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie genaue und umsetzbare Empfehlungen für jede betriebliche Funktion liefert – vom Konzept bis zur Kreation.

Das KI-Versprechen für das Einzelhandelsmanagement in die Realität überführen

„Beide Teams arbeiteten sofort und langfristig für eine Zukunft, in der die KI-gestützten Entscheidungsintelligenz-Funktionen von Verteego in die Bamboo Rose-Plattform integriert werden. Unsere KI wird als intelligenter Orchestrator fungieren, der detaillierte Unterstützung und Anleitung über die gesamte Bamboo Rose Retail Management Platform hinweg bereitstellt. Da die NRF vor der Tür steht, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um unsere KI-Show auf die Straße zu bringen", so Rupert Schiessl, Gründer und CEO von Verteego.

