Concept Medical gibt erfolgreiche Ergebnisse der SIRONA-Studie bekannt, die den Sirolimus-beschichteten Ballon als vielversprechende Alternative für die Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (Peripheral arterial disease, PAD) unte

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Concept Medical Inc.(https://www.conceptmedical.com/) , ein weltweit führendes Unternehmen imBereich innovativer Technologien zur Arzneimittelabgabe, berichtet stolz überpositive Ergebnisse der SIRONA -Studie (Head-to-Head Comparison of SIRO limusversus Paclitaxel Drug-Eluting Balloo NA ngioplasty in the FemoropoplitealArtery, zu Deutsch: Direkter Vergleich von SIROlimus undPaclitaxel-beschichteten BalloNAngioplastien in der femoropoplitealen Arterie)RCT, die zeigen, dass die Sirolimus-beschichteten Ballons (Sirolimus-CoatedBalloons, SCB) ( MagicTouch-PTA(https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch-pta/) ) bei Patienten mitperipherer arterieller Verschlusskrankheit (peripheral artery disease, PAD) eineDurchgängigkeit und funktionelle Vorteile bieten, die mit denen vonPaclitaxel-beschichteten Ballons vergleichbar sind. Die Daten aus dem erstenJahr wurden vom leitenden Forscher Prof. Ulf Teichgräber auf der TCT USA2024-Konferenz in einer Late-Breaking Clinical Trials Session (LBCT)vorgestellt. TCTMD hat über diese Ergebnisse berichtet und dieSirolimus-basierte Therapie als eine praktikable neue Option beifemoropoplitealen Eingriffen hervorgehoben.Die prospektive, multizentrische, von einem Kernlabor begutachtete RCT umfassteinsgesamt 482 Patienten an 25 Standorten in Deutschland und Österreich undverglich den MagicTouch PTA Sirolimus-beschichteten Ballon mit siebenhandelsüblichen Paclitaxel-beschichteten Ballons.Wesentliche Ergebnisse- Primäre Durchgängigkeit : SIRONA kam zu dem Schluss, dass mit MagicTouch PTAeine primäre Durchgängigkeit von 73,8 % erreicht wurde, gegenüber 75 % beiPaclitaxel-DCBs, was einen Unterschied von lediglich 1,2 % darstellt und denNichtunterlegenheits-Wirksamkeitsendpunkt der primären Durchgängigkeit erfüllt.- Günstiges Sicherheitsprofil : SIRONA zeigt nach zwölf Monaten keinensignifikanten Unterschied bei der cdTLR (clinically-driven Target LesionRevascularization, klinisch gesteuerte Revaskularisierung der Zielläsion) mit92,9 % (MagicTouch PTA) und 95,4 % (Paclitaxel-Gruppe).- Funktionale Verbesserungen : SIRONA zeigte ähnliche verbesserte funktionelleErgebnisse sowohl bei der Sirolimus- als auch bei der Paclitaxel-Gruppe miteinem Unterschied von 0,1 zwischen ihnen und einer Verbesserung von 89 % um >=1Rutherford-Stadium und bei vielen um >=2 Stadien."In der Vergangenheit war die Paclitaxel-beschichtete Ballonangioplastie dieHaupttherapie bei pAVK, insbesondere im femoropoplitealen Gefäßsegment, und