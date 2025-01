Termine bis 21. Januar 2025

KOR: Samsung Eckdaten 2024



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 11/24 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 11/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 12/24

13:00 USA: ADP Beschäftigung 12/24

16:30 USA: EIA Ölbericht

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.12.

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/24



SONSTIGE TERMINE

09:0 DEU: Letzter Tag der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz ist Hauptgast bei der traditionellen Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. + 10.30 Pressestatement mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung + 13.00 Abschluss-Pressestatement mit Merz, Dobrindt und CSU-Chef Markus Söder

DEU: Hybrid-Pressegespräch AOK-Bundesverband zu «AOK-Positionen zur Bundestagswahl 2025», Berlin

10:00 DEU: Online-Pk zur neuen Studie der wirtschaftspolitische Ausblick 2025 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Düsseldorf

HINWEIS

RUS: Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahresumsatz

06:30 CHE: VAT, Jahresumsatz

07:15 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig)

07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen

08:15 DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/24

09:00 DEU: Munich Re, Bericht Naturkatastrophen 2024

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 11/24

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen

17:45 NLD: Airbus, Aufträge und Auslieferungen Gesamtjahr 2024 (Call 18.30 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: VAT, Q4-Zahlen und Jahreszahlen

GBR: Marks & Spencer, Christmas Trading Update

GBR: Tesco, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/24

02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/24

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 12/24

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 12/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 11/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zum Urheberrechtsschutz von Birkenstock-Sandalen, Karlsruhe

18:45 DEU: Neujahrsempfang der IHK Köln mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Gastredner

CHE: Ernst & Young, Bankenbarometer 2025 (Pk 9.30 h)



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz



USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 11/24 (vorab)

07:00 FIN: Industrieproduktion 11/24

07:45 CHE: Seco, Arbeitsmarktdaten 12/24 und 2024

08:00 DEU: Insolvenzen 10/24 + Schnellindikator Dezember 2024 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/24

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. - 3. Quartal 2024

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 10/24

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 11/24

08:00 ROU: BIP Q3/24 (endgültig)

08:00 SWE: Industrieaufträge 1/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/24

09:00 AUS: Industrieproduktion 11/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 11/24

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/24

11:00 GRC: Industrieproduktion 11/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) gibt alle Zahlen und Fakten zum NRW-Windenergieausbau 2024 bekannt., Düsseldorf

12:00 DEU: Beginn Winterklausur des CDU-Bundesvorstands, Hamburg Unter anderem soll dort eine «Agenda 2030» beschlossen werden, mit der die CDU Deutschland und seine schwächelnde Wirtschaft wieder international wettbewerbsfähig machen will.

USA: North American International Auto Show, Detroit



USA: Anhörung im Obersten Gericht der USA zum drohenden Aus von Tiktok, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

ESP: Repsol, Q4-Umsatz

ITA: Brunelli Cucinelli, Q4-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 12/24 und Jahr 2024

09:00 CZS: Verbraucherpreise 12/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 12/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/24

14:00 POL: Leistungsbilanz 11/24

14:00 POL: Handelsbilanz 11/24



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Wahlkampfveranstaltung mit Bundeskanzler Scholz - SPD-Kanzlerkandidat im Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern

11:30 DEU: Neujahrsempfang Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

12:30 DEU: Hybrid-Pk vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) zur Studie «Wohneigentum in Deutschland»

18:00 DEU: Townhall-Veranstaltung der SPD Sachsen mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Chemnitz

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q4/24 und Gesamtjahr 2024

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 11/24

00:50 JPN: BoJ Handelsbilanz 11/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 12/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Sitzungen und Statements der Bundestagsfraktionen, Berlin

09:00 DEU: Pk der Bundestarifkommission der Kautschukgewerkschaft IGBCE zu ihrer Forderungsempfehlung für die Tarifrunde 2025

10:00 DEU: BMUV-Agrarkongress 2025 «Gemeinsam biologische Vielfalt stärken - Landwirtschaft und Naturschutz im Dialog»

FRA: Regierungserklärung von Frankreichs neuem Premier Bayrou

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2024

11:00 DEU: VDMA und Bundesverband Windenergie, Online-Pk zu Windenergieausbau an Land - Gesamtjahr 2024 für Deutschland 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q4-Zahlen

22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/24

08:00 GBR: Einzelhandelspreise 12/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

10:00 DEU: BIP 1. Schätzung Gesamtjahr 2024

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/24

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/24

14:30 USA: Empire State Index 1/25

14:30 USA: Realeinkommen 12/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Jahresumsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Aker ASA, Q4-Umsatz

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/24

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/24

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 11/24

08:00 GBR: Bauproduktion 11/24

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 11/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz12/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise12/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände 11/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 1/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Konferenz «Digital Life Design» (DLD), München



10:00 BEL: Pressekonferenz mit Ola Källenius in dessen Funktion als neuer Präsident des Verbands der europäischen Automobilhersteller (Acea), Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: BIP Q4/24

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/24

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/24

15:15 USA: Industrieproduktion 12/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: 99. Internationale Grüne Woche (IGW), Berlin



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. JANUAR



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 11/24

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/24

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/24 (endgültig)

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2024 11:00 EUR: Bauproduktion 11/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Messe Caravaning, Motor und Touristik (CMT), Stuttgart

14:30 DEU: Online-Veranstaltung zur Vorstellung des «DEval-Meinungsmonitors Entwicklungspolitik 2024», Bonn

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



CHE: Weltwirtschaftsforum - offizielle Eröffnung, Davos Platz

18:00 USA: Machtwechsel in den USA: Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Washington

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. JANUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/24

07:00 NLD: DocMorris, Jahresumsatz

17:45 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen

USA: KeyCorp, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/24

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/25



CHE: Weltwirtschaftsforum, Davos Platz



EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und des Umweltbundesamts (UBA) zur EU-Verpackungsverordnung PPWR, Berlin

DEU: Handelsblatt-Energie-Gipfel 2025 «Raus aus dem Krisenmodus: Wie die Energiewende zum Erfolg wird», Berlin ----------------------------------------------------------------------------------------

