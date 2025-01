Nvidia-CEO Huang: "Ich wäre begeistert Trump zu treffen"

Jensen Huang, CEO von Nvidia, hat seine Bereitschaft signalisiert, den designierten US-Präsidenten Donald Trump zu treffen, um die technologische Zukunft der USA mitzugestalten. "Ich wäre begeistert, ihn zu treffen, ihm zu gratulieren und alles zu tun, um diese Regierung erfolgreich zu machen", sagte Huang in einem Interview mit Bloomberg Television. Eine Einladung nach Mar-a-Lago, Trumps Residenz in Florida, hat der Nvidia-Chef allerdings noch nicht erhalten.

Die Trump-Administration hat die Einführung von Handelszöllen angekündigt, die Unternehmen wie Nvidia treffen könnten, da diese stark vom Auslandsgeschäft und der Auslagerung der Produktion abhängig sind. Nvidia ist bereits von Exportbeschränkungen betroffen, die den Verkauf seiner fortschrittlichsten Chips nach China, dem größten Markt für Halbleiter, einschränken.

"Wir werden der Regierung so viele Einblicke wie möglich aus unserer Perspektive geben", sagte Huang. "Ich bin sicher, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen wird."

Huang äußerte sich anlässlich der Vorstellung neuer Produkte, darunter Chips, Software und Dienstleistungen, mit denen Nvidia seine führende Rolle in der KI-Computing-Branche behaupten will. Das Unternehmen aus Santa Clara, Kalifornien, sieht in der KI den Motor einer neuen industriellen Revolution. Huang prognostiziert eine Welt mit einer Milliarde humanoider Roboter, zehn Millionen automatisierten Fabriken und 1,5 Milliarden selbstfahrenden Fahrzeugen.



Obwohl der Ausblick die Nvidia-Aktie am Dienstag zunächst auf ein Rekordhoch trieb, schloss der Kurs später niedriger. Im vergangenen Jahr ist die Aktie um 171 Prozent gestiegen, nachdem sie sich 2023 bereits mehr als verdreifacht hatte.

Auf der CES-Konferenz in Las Vegas äußerte sich Huang optimistisch über Trumps Politik, die er als weniger regulierend einschätzt: "Das ist eine gute Sache. Als Industrie wollen wir schnell vorankommen."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,22 % und einem Kurs von 140,1EUR auf Nasdaq (08. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





