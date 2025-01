Hisense stellt auf der CES 2025 die Vision einer KI-Zukunft vor

Hisense blickt auf mehr als 55 Jahre Innovation zurück und definiert die Möglichkeiten weiterhin branchenübergreifend neu – von Home Entertainment bis hin zu Smart Living. Das Unternehmen verstärkt sein Engagement, ein führendes Technologieunternehmen aufzubauen, und liefert gleichzeitig praktische Lösungen, die den Alltag verbessern.

Das Jahr 2024 markiert einen Meilenstein für Hisense und festigt seine Führungsposition auf dem globalen TV-Markt. Im 3. Quartal erzielte das Unternehmen unglaubliche 63,4 % des weltweiten TV-Liefervolumens in der Kategorie von 100 Zoll und mehr, was seine Dominanz auf dem Markt für Großbildschirme widerspiegelt. Hisense erntet auch die Früchte seiner Premium-TV-Strategie und belegt mit einem weltweiten Marktanteil von 24 % im dritten Quartal den zweiten Platz bei High-End-Fernsehern. Darüber hinaus haben sich die Produkte von Hisense führende Positionen in mehreren internationalen Märkten gesichert und sind in die Top 3 aufgestiegen. Dieser Erfolg beruht auf strategischen Investitionen in Spitzentechnologie.

Eine Vision für die Zukunft mit Hilfe von KI

Künstliche Intelligenz steht im Mittelpunkt der Strategie von Hisense, Technologie intuitiver und effektiver zu gestalten. Die firmeneigene Hi-View AI Engine ermöglicht Echtzeit-Optimierungen für die Bild- und Tonqualität. Durch diese fortschrittliche Funktionalität können Benutzer ihre Fernseher auf neue Weise nutzen, von personalisierten Inhaltsempfehlungen bis hin zu nahtlosen Abfragen und der Entdeckung von Unterhaltungsangeboten.

Dieser Fokus auf intelligentes Design bringt Innovationen in den Haushalt, von Displays bis hin zu Geräten, und sorgt für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis. Von Geräten, die Rezepte vorschlagen, bis hin zu Klimaanlagen, die sich in Smart-Home-Ökosysteme integrieren lassen, schafft das Unternehmen intelligentere, effizientere Umgebungen für Verbraucher auf der ganzen Welt.