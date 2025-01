WTI nur mit sehr kurzem Zwischenstopp

Die Aussicht auf eine wirtschaftliche Belebung in China und die anhaltend robuste US-Wirtschaft treiben die Ölpreise seit Mitte Dezember wieder merklich voran, zuletzt gelang es den 200-Tage-Durchschnitt zu überwinden und damit ein Folgekaufsignal auszulösen. Weiterhin wird an einem Kursanstieg an 76,21 und darüber 78,42 US-Dollar festgehalten, was ein Long-Investment über das weiter unten vorgestellte Zertifikat ermöglicht. Bereits investierte Anleger ziehen dagegen ihre Stopps ein Stück weit nach, denkbar wäre hierbei ein Niveau um 71,70 US-Dollar. Auf der anderen Seite würde ein Wiedereintritt in die vorherige Schiebephase durch einen Kursrutsch unter 70,10 US-Dollar eine Verlängerung dieser forcieren, dementsprechend müssten Abschläge auf 68,47 und gegebenenfalls noch einmal 66,36 US-Dollar eingeplant werden.

Trading-Strategie: