SOLUM präsentiert KI-unterstützte Display-Lösung für In-Store-Werbung

LAS VEGAS, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Während Einzelhändler nach neuen Einnahmequellen suchen, entwickeln sich digitale Displays in Geschäften zu leistungsstarken Werbeplattformen. Laut Statista wird der Markt für Einzelhandels-Mediennetzwerke bis zum Jahr 2026 weltweit voraussichtlich 156 Milliarden US-Dollar erreichen. Führende Einzelhändler verwandeln ihre physischen Geschäfte in Werbeplattformen – Insider Intelligence berichtet, dass Walmart Connect, Walmarts Mediensparte für den Einzelhandel, das am schnellsten wachsende Umsatzsegment des Unternehmens geworden ist.

Auf der CES 2025 demonstriert SOLUM, wie seine Vision AI-fähige digitale Beschilderung und elektronischen Regaletiketten (ESL) neue Werbemöglichkeiten in physischen Geschäften schaffen können. Das System analysiert die Verhaltensmuster der Kunden in Echtzeit, um gezielte Werbung anzuzeigen. Wenn ein Kunde Interesse zeigt, leuchten die angeschlossenen ESL-Tags auf, um durch synchronisierte Produktinformationen und Werbeaktionen die Kaufbereitschaft zu erhöhen.

Die jüngsten Datenschutzbestimmungen haben dazu geführt, dass die in den Geschäften erhobenen Daten für den Einzelhandel immer wertvoller werden. Die Lösung von SOLUM trägt diesem Umstand Rechnung, indem sie die Messung der Werbewirksamkeit und der Kundenbindung in physischen Geschäften in Echtzeit ermöglicht und so Messwerte liefert, die bisher nur im digitalen Handel verfügbar waren.

Unsere Lösung verwandelt Einzelhandelsflächen in dynamische Werbeplattformen und verbessert das Kundenerlebnis durch Personalisierung", so Jeon. „Die Verbindung von Digital Signage mit ESL ermöglicht es den Geschäften, ein attraktiveres Kundenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen", so Jeon. „Die Verbindung von Digital Signage mit ESL ermöglicht es den Geschäften, ein attraktiveres Kundenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen."

Die ersten Anwender der SOLUM-Einzelhandelslösung haben bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Eine große Convenience-Store-Kette meldete nach der Implementierung des synchronisierten Digital Signage- und ESL-Systems einen Anstieg der Kaufraten um 7 %. Die Lösung verbesserte nicht nur die betriebliche Effizienz durch die Abschaffung manueller Preisaktualisierungen, sondern schuf auch neue Einnahmequellen durch gezielte Werbemöglichkeiten.

Besuchen Sie SOLUM auf der CES 2025

- Ort: Las Vegas Convention Center, Halle West Nr. 9615

- Highlights der Ausstellung:

Nachgebildete Einzelhandelsumgebung zur Demonstration der Möglichkeiten einer Werbeplattform

Vision AI-gesteuerte digitale Beschilderung mit Echtzeit-Analyse des Kundenverhaltens

Digitale Beschilderung in Balkenform, synchronisiert mit ESL-Tags

Interaktive Touch-Finding-Lösung, die Käufer sofort zu ihren gewünschten Produkten führt

Über SOLUM

SOLUM, das 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet wurde, hat drei Kerngeschäftsbereiche: Stromversorgungslösungen, Display-Technologien und elektronische Regaletiketten (ESL). Aufbauend auf seiner technologischen Grundlage erweitert das Unternehmen sein Portfolio in den Bereichen intelligente Beleuchtung, Sensoren und Gesundheitswesen.

Seit seiner Gründung hat SOLUM durch kontinuierliche Innovation und Qualitätsverbesserung hervorragende Leistungen erbracht und sich als zuverlässiges globales Unternehmen etabliert. Das Unternehmen behauptet seine Marktführerschaft durch fortschrittliche Technologien, die auf nachhaltige Energie und Initiativen zur digitalen Transformation ausgerichtet sind. SOLUMs Engagement für den Erfolg seiner Kunden spiegelt sich in der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen und erstklassiger Produkte wider, die durch innovative Entwicklung den Wert maximieren.

Medienkontakt

SOLUM

Sophia Shim

sjh@solu-m.com (+82) 31-8006-7723

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592463/Picture1_____CES2025_______AI ...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592464/Picture2_____CES2025_______AI.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-neue-einkommensgrenze-des-einzelhandels-solum-prasentiert-ki-unterstutzte-display-losung-fur-in-store-werbung-302344335.html