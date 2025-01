Terminals schlecht ausgelastet und mit geringer Relevanz für deutsche Erdgasversorgung

Berlin (ots) -



- Gas-Import über deutsche LNG-Terminals stagniert 2024 mit 8 Prozent auf

geringem Vorjahres-Niveau

- 86 Prozent der LNG-Importe kamen 2024 aus den USA und sind damit überwiegend

Fracking-Gas

- Irrelevant für Versorgung: Terminal auf Rügen verzeichnet schlechteste

Auslastung aller deutschen Projekte



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht eine negative Bilanz der LNG-Importe im

Jahr 2024. So wurden 2024 lediglich 6,9 Milliarden Kubikmeter Gas über die drei

überhaupt funktionierenden deutschen LNG-Terminals eingespeist. Dies entspricht

dem Wert des Vorjahres und einem Anteil von 8 Prozent an den gesamten

Gasimporten nach Deutschland. Die Terminals leisten damit angesichts hoher

Füllstände der Gasspeicher bestenfalls einen nachrangigen Beitrag zur

Versorgungssicherheit. Mit Abstand wichtigstes Herkunftsland für das nach

Deutschland gelieferte Flüssigerdgas bleibt mit einem Anteil von 86 Prozent die

USA. Das US-Gas ist ganz überwiegend Fracking-Gas und damit besonders klima- und

umweltschädlich.





Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die LNG-Terminals sinduns als Rettung der deutschen Gasversorgung verkauft worden. Der Blick auf dasvergangene Jahr entlarvt dies als Irrtum: Der Anteil von LNG an der deutschenGasversorgung bewegt sich weiterhin im einstelligen Prozentbereich und dasbereits im zweiten Jahr in Folge. Mit Fortschreiten der Energiewende wird derGasbedarf in Deutschland und Europa zudem weiter sinken. Es ist widersinnig,dass trotzdem neue LNG-Terminals in Deutschland geplant sind. Die Pläne für denAusbau der LNG-Infrastruktur müssen sofort auf Eis gelegt werden. Klima- undgeopolitisch fatal ist zudem unsere energiepolitische Abhängigkeit vonUS-Präsident Trump und seinem Fracking-Gas."Während sich die LNG-Importe 2024 auf niedrigem Niveau eingependelt haben, istder Ausbau der LNG-Terminals in Deutschland ins Stocken geraten. So konnten dasTerminalschiff in Stade sowie das zweite Terminalschiff in Wilhelmshaven nichtwie geplant in Betrieb genommen werden. Beide Projekte waren beschleunigtgenehmigt und mit der Versorgungssicherheit für den Winter begründet worden. Nunist laut Betreiber Deutsche Energy Terminal GmbH erst eine Inbetriebnahme imersten Quartal 2025 geplant.Das Terminal in Mukran auf Rügen war seit seiner kommerziellen Inbetriebnahmedurchschnittlich nur zu 8 Prozent ausgelastet und schneidet im Vergleich zu denanderen Anlagen am schlechtesten ab. Dabei gab es auch Phasen gänzlich ohnerelevante Gaseinspeisung. Die Auslastung des Terminalschiffs in Wilhelmshavenlag mit 64 Prozent deutlich unter dem Vorjahresniveau von 81 Prozent, dietatsächliche Auslastung des Terminalschiffs Brunsbüttel blieb mit 49 Prozentfast konstant zum Vorjahr.Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz der DUH:"Deutschlandgeschwindigkeit war gestern, Stillstand ist die neue Devise beimLNG-Ausbau. Das ist auch kein Wunder, denn es gibt weiterhin nur eineüberschaubare Nachfrage für die LNG-Terminals, wie die von uns ausgewertetenZahlen für 2024 klar zeigen. Besonders das Terminal der Deutschen Regas aufRügen sticht mit seiner schlechten Auslastung heraus. Nicht nur der starkelokale Protest und die großen Schäden für Umwelt und Tourismus gebieten diesesProjekt abzusagen. Es ist offenbar auch eine Investitionsruine und sollte auswirtschaftlichen Gründen mangels Nachfrage so schnell wie möglichrückabgewickelt werden."Hintergrund:Für die Ermittlung der Jahreswerte hat die DUH Daten der Transparenz-Plattformvon Gas Infrastructure Europe (GIE) ausgewertet. Weitere Quellen sind dieBundesnetzagentur mit ihrem Bericht zur Gasversorgungslage sowie der U.S. EnergyInformation Administration.Link:DUH-Auswertung der LNG-Importe 2024: https://l.duh.de/p250108