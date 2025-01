Goldaktien freundlich

Tagesbericht vom 08.01.25



Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.651 auf 2.648 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 2.650 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Meta (Instagram und Facebook) kündigt an, alle Faktenprüfer zu entlassen. Das Ziel sei es, die Zensur zurückzudrängen. Mark Zuckerberg: „Die Faktenprüfer waren einfach zu politisch voreingenommen und haben mehr Vertrauen zerstört, als sie geschaffen haben“. „Was als Bewegung für mehr Inklusion begann, wurde zunehmend dazu benutzt, Meinungen zu unterdrücken und Andersdenkende auszugrenzen“. Joel Kaplan, der neue Politikchef von Meta ergänzt, dass der Konzern bei Diskussionen um die Coronapandemie von der Politik unter Druck gesetzt wurde, auch Satire und Humor zu zensieren.



Das Handelsblatt betitelt den Abschied von der Zensur mit: „Abschied von den Fakten“.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 82.287 Euro/kg, Vortag 81.758 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 30,06 $/oz, Vortag 30,07 $/oz). Platin kann zulegen sich (aktueller Preis 949 $/oz, Vortag 936 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 916 $/oz, Vortag 903 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 77,42 $/barrel, Vortag 76,26 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 1,3 % oder 1,9 auf 141,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 2,5 %, Franco-Nevada 2,3 % und Agnico 2,1 %. Bei den kleineren Werten ziehen Monument 8,1 %, G-Mining 6,1 % und GoGold 4,4 % an. Northern Dynasty fallen 6,3 %, Intern. Tower Hill 5,7 % und Belo Sun 5,3 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 6,3 %, Excellon 5,9 % und Impact 4,7 %. Metallic gibt 3,3 % nach.

